Bevestiging en afkeur: Die soeke na die verste sterrestelsel

Wetenskaplikes was lank reeds op soek na die verste sterrestelsel in die heelal. Onlangs is 'n voorlopige kandidaat genaamd "Maisie's Galaxy" aangekondig, wat daarop dui dat dit op 'n ongelooflike vroeë stadium in die kosmiese geskiedenis kan bestaan. Verdere navorsing het egter 'n ander sterrestelsel, CEERS-93316, aan die lig gebring wat selfs verder weg was. Hierdie bevindinge het verifikasie nodig gehad.

Om die afstand en ouderdom van hierdie potensiële "vroegste sterrestelsels" te bepaal, het sterrekundiges onder leiding van Pablo Arrabal Haro van die National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory in Tucson, AZ, spektroskopiese studies in samewerking met 'n span in Skotland gedoen. Hul navorsing het bevestig dat Maisie se sterrestelsel ten minste 390 miljoen jaar ná die Oerknal bestaan ​​het. Boonop het hulle die aanvanklike afstandskatting vir CEERS-93316 weerlê en dit op 'n meer realistiese rooiverskuiwing van z~4.9 geplaas, ongeveer 12 miljard ligjare weg.

Die bevestiging van Maisie's Galaxy en die ontdekking van CEERS-93316 bied waardevolle insigte in die vroeë heelal. Hierdie sterrestelsels blyk meer lig te wees as ander in dieselfde tydperk, wat 'n vinnige groei van sterrestelsels in die eerste paar honderd miljoen jaar na die Oerknal voorstel, wat huidige modelle van sterrestelselvorming uitdaag.

Om akkurate afstandmetings te verkry, het die navorsingspan opvolgspektrale studies van die twee sterrestelsels gedoen. Spektroskopie het hulle in staat gestel om Maisie's Galaxy se hoë rooiverskuiwing te bevestig en die vroeëre skatting vir CEERS-93316 te weerlê. Deur die vroegste sterrestelsels waar te neem, hoop sterrekundiges om die toestande en prosesse te verstaan ​​wat gelei het tot die geboorte en evolusie van hierdie voorwerpe gedurende die vroeë stadiums van die heelal.

Hierdie navorsing, moontlik gemaak deur die James Webb-ruimteteleskoop (JWST), demonstreer die krag van hierdie sterrewag om hoë-rooiverskuiwing-sterrestelsels op te spoor. JWST se missie om die verste sterrestelsel aan die begin van kosmiese tyd te vind, sal wetenskaplikes in staat stel om gedetailleerde inligting oor die vroeë heelal in te samel. Met elke ontdekking oortref die teleskoop se vermoëns verwagtinge, wat waardevolle insigte verskaf oor die fisiese kenmerke van sterrestelsels in die vroeë heelal.

Soos JWST voortgaan om na die kinderskoene van die heelal te kyk, verwag sterrekundiges meer aankondigings van vroeë sterrestelsels. Uiteindelik kan óf JWST óf sy opvolger die ontwykende "eerste sterrestelsel" ontbloot, wat belangrike inligting oor die heelal 'n paar honderd miljoen jaar na die Oerknal onthul.

