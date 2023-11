Wetenskaplikes manipuleer lig om kwantum-terugvloei waar te neem, maak deure oop vir presisietegnologieë

Wetenskaplikes aan die Universiteit van Warskou het 'n baanbrekende ontdekking op die gebied van kwantummeganika gemaak deur lig te manipuleer om 'n verskynsel bekend as kwantumterugvloei te vertoon. Hierdie vooruitgang het beduidende implikasies vir presisietegnologieë soos optiese mikroskopie en tydmeting.

In 'n onlangse studie wat in die joernaal Optica gepubliseer is, het navorsers aan die Universiteit van Warskou se Fakulteit Fisika twee ligstrale wat in die kloksgewys rigting gedraai is, gesuperponeer om antikloksgewys wendings in die donker streke van die resulterende superposisie te skep. Hierdie manipulasie van lig het hulle toegelaat om die eienaardige verskynsel van kwantum-terugvloei waar te neem.

Kwantumterugvloei verwys na die teen-intuïtiewe gedrag van kwantumdeeltjies, waar hulle 'n waarskynlikheid kan hê om agteruit te beweeg of in die teenoorgestelde rigting te draai gedurende sekere tydperke. Hierdie verskynsel verskil van klassieke meganika, waar die beweging van 'n voorwerp met sekerheid voorspel kan word.

Terwyl terugvloei in kwantumstelsels nie voorheen eksperimenteel waargeneem is nie, het vorige studies dit suksesvol bereik in klassieke optika deur ligstrale te gebruik. Die navorsing wat aan die Universiteit van Warskou gedoen is, verteenwoordig 'n belangrike stap in die rigting van die waarneming van terugvloei in kwantumstelsels.

Die implikasies van hierdie ontdekking is verreikend. Om kwantum-terugvloei te verstaan ​​en te manipuleer kan lei tot vooruitgang in verskeie velde, insluitend optiese mikroskopie en presisie tydmeting. Daarbenewens bied hierdie navorsing insig in die komplekse gedrag van kwantumdeeltjies en maak deure oop vir verdere verkenning van kwantummeganika.

Oor die algemeen het hierdie deurbraak in die manipulering van lig om kwantumterugvloei waar te neem die potensiaal om die veld van kwantummeganika te revolusioneer en die weg te baan vir die ontwikkeling van nuwe presisietegnologieë.

