Dunste materiale kan help om aardverwarming te bekamp

Wetenskaplikes het gevind dat van die dunste materiale wat ooit ontdek is, bekend as MXene- en MBene-verbindings, die potensiaal het om die uitwerking van aardverwarming te help versag. Hierdie tweedimensionele stowwe het oppervlaktes met 'n groot oppervlakte wat koolstofdioksied uit die atmosfeer kan absorbeer en sodoende die skadelike impak daarvan op die klimaat verminder. UC Riverside professor Mihri Ozkan en haar mede-outeurs het die potensiaal van MXenes en MBenes verduidelik om koolstofdioksied vas te lê in 'n onlangse referaat wat in die joernaal Chem gepubliseer is. Hierdie materiale kan ontwerp word om koolstofdioksied selektief op te vang as gevolg van hul hoë selektiwiteit en tussenlaagafstand-ingenieurswese.

Die dringendheid om koolstofopvangtegnologieë te ontwikkel het toegeneem namate koolstofdioksiedvrystellings wat deur die mens veroorsaak word, steeds toeneem. Sonder aksie word geprojekteer dat die aarde se temperatuur binne die volgende dekade met 1.5 °C kan styg, wat ernstige weersomstandighede, droogtes, oesmislukkings, verhoogde migrasie en politieke onstabiliteit tot gevolg kan hê. MXenes en MBenes is in die vroeë 2010's deur wetenskaplikes by Drexel Universiteit ontdek. MXene is saamgestel uit atoomdun lae oorgangsmetaalkarbiede, -nitriede of -karbonitriede, terwyl MBene dimensionele oorgangsmetaalboriede is wat van boor gemaak word.

Alhoewel hierdie verbindings belofte toon, is daar tegniese uitdagings wat oorkom moet word voordat dit in koolstofopvangtoestelle gebruik kan word. Dit sluit sinteseverwante uitdagings in grootskaalse produksie, nie-eenvormige vermenging, temperatuurgradiënte en hitte-oordragprobleme in. Hierdie struikelblokke kan egter aangespreek word deur 'n bo-na-onder-benadering, deur nat-etsmetodes op te skaal of nuwes te ontwikkel.

In samewerking met bestaande tegnologieë, soos dié wat deur maatskappye soos Climework AS ontwikkel is, kan MXenes en MBenes 'n deurslaggewende rol speel om koolstofdioksied uit die atmosfeer te onttrek en dit vir die langtermyn veilig te berg. Die unieke eienskappe van hierdie materiale maak hulle uitstekende kandidate vir die opvang van koolstofdioksied, wat hoop bied in die stryd teen klimaatsverandering.

Bron: UC Riverside professor Mihri Ozkan en haar mede-outeurs in die joernaal Chem.

Definisies:

1. MXeen- en MBene-verbindings – Dunste materiale wat bestaan ​​uit atomies dun lae oorgangsmetaalkarbiede, -nitriede of -karbonitriede (MXenes) en dimensionele oorgangsmetaalboriede gemaak van boor (MBenes).

2. Koolstofopvangtegnologieë – Tegnieke wat gebruik word om koolstofdioksied uit die atmosfeer te onttrek vir veilige en langtermynberging.

3. Tussenlaagafstandingenieurswese – Die proses om die spasiëring van lae in tweedimensionele materiale te manipuleer om hul selektiwiteit in die opvang van koolstofdioksied te verbeter.