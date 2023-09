Nuwe projek het ten doel om waterstof uit rotse vir skoon energie te benut

’n Nuwe driejaarprojek wat deur die Grantham-stigting vir die Beskerming van die Omgewing befonds word, is by CU Boulder aan die gang om die moontlikheid te ondersoek om waterstof uit rotse te benut om wêreldwyd skoon energie te verskaf. Die projek het ten doel om die produksie van “geologiese” waterstof te ondersoek, wat gevorm word wanneer water diep binne die aardkors met ysterryke minerale meng.

Geologiese waterstof het die potensiaal om 'n waardevolle hulpbron vir volhoubare energie te word aangesien dit nie kweekhuisgasse vrystel wanneer dit verbrand word nie, met water as die enigste neweproduk. Die primêre doel van die projek is om te bepaal of hierdie waterstofneerslae veilig na die oppervlak gebring kan word in voldoende hoeveelhede om aan die wêreldwye energiebehoeftes te voldoen.

Die navorsingspan, bestaande uit kundiges van CU Boulder, Columbia Universiteit, Montana State University, die Universiteit van Southampton, en die beginmaatskappy Eden GeoPower, sal eksperimente beide in die laboratorium en ondergronds uitvoer om die Aarde te stimuleer om meer waterstof te produseer. Die doel is om die natuurlike ondergrondse stelsel so na as moontlik te repliseer.

Die vraag na waterstof neem toe, wat wetenskaplikes aanspoor om alternatiewe bronne buite tradisionele metodes te ondersoek. Onlangse navorsing dui daarop dat daar dalk oorvloedige neerslae van geologiese waterstof ondergronds versteek is, wat in staat is om vir eeue in die mensdom se behoefte aan vloeibare brandstof te voorsien.

Die projek behels die boor van boorgate en die inspuiting van water in formasies van ysterryke rots om chemiese reaksies te begin en meer waterstof te produseer. Maatreëls sal ook getref word om te verhoed dat bakterieë die nuutgegenereerde gas verbruik.

Onder die leiding van dr. Alexis Templeton, 'n kenner in die bestudering van ondergrondse omgewings, sal die navorsingspan die proses noukeurig monitor om te verseker dat daar geen onbedoelde omgewingsgevolge is nie. Die doel is om te bepaal of geologiese waterstof 'n lewensvatbare en volhoubare bron van skoon energie is wat deurlopend op 'n omgewingsverantwoordelike wyse geproduseer kan word.

Hierdie projek strook met die visie van die CU Boulder Departement Geologiese Wetenskappe om die Aarde se natuurlike hulpbronne verantwoordelik te benut en by te dra tot 'n toekoms van volhoubare energie vir toekomstige geslagte.

