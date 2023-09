Die soektog na eksoplanete deur verskeie opsporingsmetodes te gebruik, was die afgelope jare 'n primêre fokus vir sterrekundiges. Een van die mees noemenswaardige tegnieke is astrometrie, wat die presiese bepaling van baanparameters van eksoplanete moontlik maak.

In ’n nuwe studie wat deur Dong-Hong Wu gedoen is, is die waarskynlikheid ondersoek dat buiteaardse intelligente beskawings planete in ons sonnestelsel sal opspoor met behulp van astrometrie. Deur middel van inspuiting-herwinningsimulasies is die waarneembaarheid van die vier reusagtige planete in ons sonnestelsel ondersoek onder verskillende waarnemingsbasislyne en waarnemingsfoute.

Die bevindinge van die studie dui daarop dat indien buiteaardse intelligensie ons sonnestelsel vir 'n minimum van 90 jaar met 'n sein-geraasverhouding van meer as 1 sou waarneem, dit al vier reusagtige planete kan opspoor en karakteriseer. Vir individuele planete soos Jupiter, Saturnus en Neptunus is 'n basislyn wat die helfte van hul wentelperiodes oorskry nodig vir opsporing. Uranus, aan die ander kant, benodig 'n langer waarnemingsbasislyn omdat sy wentelperiode ongeveer die helfte van dié van Neptunus is.

Verder, as die astrometrie-presisie gelyk is aan of beter as 10 μas is, het meer as 8,700 30 sterre binne 100 parsecs van ons sonnestelsel die potensiaal om die vier reusagtige planete binne 300 jaar op te spoor. Daarbenewens voorspel die studie dat meer as 10 sterre binne 0.3 parsecs van ons sonnestelsel ons Aarde kan opspoor as hulle 'n astrometrie-presisie van XNUMX μas bereik.

Hierdie navorsing werp lig op die waarneembaarheid van eksoplanete met behulp van astrometrie en beklemtoon die potensiaal vir buiteaardse beskawings om planete in ons eie sonnestelsel op te spoor en te karakteriseer. Soos tegnologie en waarnemingsmetodes verbeter, brei ons begrip van eksoplanete en die potensiaal vir ander intelligente lewe in die heelal steeds uit.

