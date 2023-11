Paleontoloë onthul baanbrekende ontdekking: Die oudste bekende begraafplaas

Paleontoloë in Suid-Afrika het 'n verstommende deurbraak gemaak op die gebied van menslike evolusie. Hulle het onlangs die oudste begraafplaas opgegrawe wat nog ooit ontdek is, wat langdurige oortuigings oor die vermoëns van ons antieke voorouers uitdaag. Onder leiding van die bekende paleoantropoloog Lee Berger, het 'n span navorsers die merkwaardige vonds gemaak binne die Wieg van die Mensdom, 'n UNESCO-wêrelderfenisgebied naby Johannesburg.

Die begraafplaas bevat die oorblyfsels van Homo naledi, 'n kleinbreinspesie wat vermoedelik nie in staat is tot komplekse gedrag nie. Voorheen is algemeen geglo dat komplekse aktiwiteite, soos om dooies te begrawe, slegs moontlik was met die ontwikkeling van groter breine. Hierdie antieke begrafnisse, wat terugdateer na ten minste 200,000 100,000 vC, dateer egter enige bekende bewyse van Homo sapiens-begrafnisse met minstens XNUMX XNUMX jaar.

Die ontdekking daag ons begrip van menslike evolusie uit deur te suggereer dat lykshuispraktyke nie beperk was tot Homo sapiens of spesies met groot breingroottes nie. Homo naledi, met breine omtrent so groot soos lemoene, bewys dat ons evolusionêre pad nie 'n lineêre progressie was nie. Hierdie primitiewe spesie, wat op 1.5 meter hoog staan, het geboë vingers en tone, hande wat met gereedskap swaai en voete perfek gepas om te loop.

Die begraafplaas, geleë in die "Rising Star"-grotstelsel, bied verdere bewyse van die komplekse emosionele en kognitiewe gedrag wat Homo naledi vertoon. Opsetlik gegrawe gate is gevind, wat daarop dui dat die lyke doelbewus begrawe is. Ten minste vyf individue is in hierdie ovaalvormige begrafnisse ontdek.

Benewens die begraafplaas, is gravures wat lyk soos meetkundige vorms op die gladde oppervlaktes van 'n nabygeleë grotpilaar gevind. Hierdie merke dui aan dat Homo naledi moontlik betrokke was by simboliese praktyke, wat die idee uitdaag dat mense die skeppers van sulke gedrag was.

Hierdie baanbrekende ontdekking deur Berger en sy span verander ons begrip van menslike evolusie. Dit dui daarop dat begrafnispraktyke, betekenisgewing en selfs kuns 'n meer ingewikkelde en nie-menslike geskiedenis het as wat voorheen geglo is. Die bevindinge het lof en afwagting van die wetenskaplike gemeenskap ontvang en sal ongetwyfeld ons kennis van ons antieke voorouers 'n rewolusie bring.

vrae

V: Wat is die betekenis van die ontdekking?

A: Die ontdekking van die oudste begraafplaas daag vorige oortuigings oor die vermoëns van ons antieke voorouers uit en bied insig in die komplekse gedrag van Homo naledi.

V: Hoe oud is die begrafnisse?

A: Die begrafnisse dateer terug na ten minste 200,000 XNUMX vC, wat hulle die oudste bekende teraardebestellings in die hominienrekord maak.

V: Watter spesies is die oorblyfsels gevind?

A: Die oorblyfsels behoort aan Homo naledi, 'n spesie by die kruising tussen ape en moderne mense, bekend vir sy klein breingrootte en unieke fisiese kenmerke.

V: Dui die bevindinge daarop dat mense nie simboliese praktyke uitgevind het nie?

A: Ja, die ontdekking daag die idee uit dat mense die eksklusiewe skeppers van simboliese praktyke was, aangesien Homo naledi bewyse van sulke gedrag ten toon gestel het.

V: Hoe sal hierdie ontdekking ons begrip van menslike evolusie beïnvloed?

A: Die bevindinge sal ons begrip van menslike evolusie rewolusie deur te demonstreer dat komplekse aktiwiteite, soos begrafnispraktyke, 'n meer ingewikkelde en nie-menslike geskiedenis het.