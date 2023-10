Verken Mars: Die Wedloop na die Rooi Planeet

NASA en ander ruimte-agentskappe is lank reeds gefassineer deur die idee om Mars te verken. Die rooi planeet se omgewingstoestande soortgelyk aan die Aarde maak dit 'n ideale teiken om die oorsprong van lewe te bestudeer en nuwe tegnologieë te ontwikkel. Bemande sendings na Mars was egter ontwykend, met die laaste suksesvolle sondelanding wat in 1976 plaasgevind het.

In onlangse jare was daar 'n herlewing van belangstelling in Mars-verkenning, met lande soos die Verenigde State, China, Indië en die Verenigde Arabiese Emirate wat suksesvolle sendings na die rooi planeet gestuur het. Mars is veral aantreklik vanweë sy nabyheid aan die aarde, met 'n afstand van ongeveer 56 miljoen kilometer.

Elke land het 'n ander benadering om Mars te bereik. Indië se missie is grootliks burgerlik en behels openbare befondsing en sommige kommersiële samewerking. China, aan die ander kant, het 'n swaar befondsde en relatief geheimsinnige regeringsgeleide inisiatief. Europa het met Rusland saamgewerk deur die ExoMars-program, hoewel hul pogings om 'n rover op Mars te land tot dusver onsuksesvol was.

Die wedloop na Mars gaan nie net oor wetenskaplike verkenning nie; dit het ook geopolitieke implikasies. Vir China en die Verenigde State word die bereiking van Mars gesien as 'n manier om hul tegnologiese vaardigheid te demonstreer en as 'n simbool van nasionale trots. Daar was egter periodes van samewerking in die ruimte, gelei deur die beginsel van eksplorasie tot voordeel van die hele mensdom.

China, in die besonder, het isolasie in die gesig gestaar van internasionale missies onder leiding van die VSA as gevolg van beperkings wat deur die Wolf-wysiging ingestel is. Dit het China aangespoor om sy eie vermoëns te ontwikkel, insluitend die lansering van sy eie modulêre ruimtestasie en die stel van 'n teiken om mense teen 2033 op Mars te laat land. China het ook planne vir langtermynsendings en hulpbronontginning op Mars aangekondig.

Indië en die Verenigde State verhoog ook hul pogings om Mars te verken. Die strategiese kompetisie met China het hierdie lande gemotiveer om in ruimtetegnologie te belê en hul eie missies na Mars en verder na te streef.

Die wedloop na Mars is nie net 'n kompetisie nie; dit is 'n geleentheid vir lande en internasionale vennote om saam te werk en ons begrip van die heelal te bevorder. Of dit nou die oorsprong van lewe bestudeer of tegnologieë ontwikkel vir toekomstige ruimteverkenning, Mars bly 'n aanloklike bestemming wat beloof om baie geheime van die kosmos te ontsluit.

Bronne:

– NASA-administrateur, senator Bill Nelson na die kongres in 2020

– Die Mars Rover (Shutterstock)

– Die Wet op Nasionale Lugvaartkunde en Ruimte

– Die Buitenste Ruimte-verdrag van 1967