Die NESAS en SAS Lester W. Strock-toekenningsimposium vier analitiese atoomspektrchemie

Die NESAS en SAS Lester W. Strock-toekenningsimposium het op 11 Oktober 2023 plaasgevind om die bydraes van prof. Maria Montes-Bayón tot die veld van analitiese atoomspektrochemie te vereer. Die simposium, wat in Kamer Cascade 1 gehou is, het prof. Montes-Bayón se uitstaande werk met die Lester W. Strock-toekenning erken. Die toekenning, oorhandig deur die New England-afdeling van die Society of Applied Spectroscopy, gee erkenning aan aansienlike navorsing en toepassings in analitiese atoomspektrochemie binne die gebied van aardwetenskap, lewenswetenskappe, of sterre- en kosmiese wetenskappe. Saam met 'n spesiale medalje het prof. Montes-Bayón 'n honorarium vir haar prestasies ontvang.

Die simposium het begin met Jörg Bettmer van die Universiteit van Oviedo wat sy werk oor "'n Persoonlike terugblik op die analise van klein voorwerpe: nanopartikels en individuele selle" aangebied het. Hy het die evolusie van sy laboratorium se navorsing in die ontleding van klein voorwerpe, veral nanopartikels en individuele selle, bespreek deur gebruik te maak van induktief gekoppelde plasma-massaspektrometrie (ICP-MS). Die aanbieding het die opsporing van nanopartikels kleiner as 10 nm en hul toepassings in verskeie partikelstelsels en biogeniese nanopartikels ten toon gestel.

Detlef Günther van ETH Zurich het toe "Verkenning van 'n stikstofplasma vir die ontleding van lasergegenereerde aërosols" aangebied. Sy praatjie het gefokus op die verkenning van 'n stikstofplasma as 'n draergas vir laserablasie-induktief-gekoppelde plasmamassaspektrometrie (LA-ICP-MS) en het insigte verskaf in verskillende draergaskombinasies en deeltjiegrootteverspreidings. Günther het die voordele en nadele van die gebruik van stikstofplasma in hierdie konteks ontleed.

Steven Ray van SUNY Buffalo het 'n aanbieding gelewer met die titel "Microwave-Enabled Ionization and Chemistries for Mass Spectrometry Analysis." Hy het die belangrikheid van ionisasiebronne in massaspektrometrie beklemtoon en die rol van mikrogolfenergie in die modulering van ionisasietoestande vir atoom- en molekulêre ionisasiebronne beklemtoon. Die aanbieding het voorbeelde van mikrogolf-gemoduleerde chemie en die potensiële toepassings daarvan in massaspektrometrie vertoon, en hierdie tegnieke vergelyk met konvensionele ionisasiestrategieë.

Raquel Gonzalez De Vega van die Universiteit van Graz het "Ontleding van onkonvensionele elemente via ICP-MS: Teiken op koolstof en fluor bespreek." Haar aanbieding het innoverende metodologieë bekendgestel vir die ontleding van tradisioneel uitdagende elemente soos koolstof en fluoor deur gebruik te maak van induktief gekoppelde plasma-massaspektrometrie (ICP-MS). De Vega het aangepaste en nuwe tegnieke gedemonstreer om hierdie elemente in verskeie matrikse te bepaal.

Juris Meija van die Nasionale Navorsingsraad het die simposium afgesluit met sy aanbieding oor "Die rol van data-analise in analitiese chemie." Meija het die belangrikheid van data-analise in analitiese chemie en die evolusie daarvan vanaf die vroeë dae van eksperimentele chemie uitgelig. Hy het voorbeelde verskaf van hoe data-ontledingspraktyke bydra tot meer betroubare metings in moderne analitiese chemie.

Die NESAS en SAS Lester W. Strock-toekenningsimposium het 'n omvattende verkenning van analitiese atoomspektrochemie verskaf. Bekende navorsers op die gebied van atoomspektroskopie het hul werk gedeel, en die geleentheid het gedien as 'n platform vir samewerking tussen wetenskaplikes, wiskundiges en statistici in die strewe na presisie en innovasie in atoomspektroskopie.

Bronne: Die New England-afdeling van die Society of Applied Spectroscopy, ScixConference.org