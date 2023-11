NASA se AEPS: baanbrekende elektriese voortstuwing vir diepruimteverkenning

NASA en die lugvaartmaatskappy Aerojet Rocketdyne het onlangs suksesvolle kwalifikasietoetse van die Advanced Electric Propulsion System (AEPS) voltooi, wat 'n groot deurbraak in die ontwikkeling van elektriese aandrywing vir langtermyn-ruimtesendings beteken. Met 'n kraglewering van 12 kilowatt, staan ​​AEPS as die kragtigste elektriese aandrywingstelsel wat vandag beskikbaar is, wat die bestaande modelle wat ongeveer 4.5 kilowatt benut aansienlik oortref.

Anders as tradisionele chemiese aandrywing, wat staatmaak op vloeibare dryfmiddels vir kort sarsies energie, gebruik AEPS geïoniseerde xenongas om 'n deurlopende blou uitlaatpluim te produseer. Bekend as ioonaandrywing, bied hierdie metode groter brandstofdoeltreffendheid, wat dit ideaal maak vir uitgebreide ruimtemissies. Wat krag betref, is die 12-kilowatt-uitset van AEPS gelykstaande aan dié wat nodig is om meer as 1,330 XNUMX LED-gloeilampe te laat werk.

NASA se visie sluit in die integrasie van AEPS in die komende Gateway-ruimtestasie, wat in 2025 gelanseer sal word. Die plan behels die montering van drie AEPS-stuwers op die stasie se krag- en voortstuwingselement, wat verantwoordelik is vir verskeie kritieke funksies soos baanonderhoud om die Maan, hoëspoed kommunikasie met die aarde, en die hele stasie aandryf. Gateway sal ook 'n deurslaggewende rol speel in die ondersteuning van die ambisieuse Artemis-sendings na die maan-suidpool.

Die suksesvolle kwalifikasietoetse het opgewondenheid oor die toekomsvooruitsigte van AEPS geprikkel. Rohit Shastry, die hoofingenieur op AEPS, het gretig uitgespreek oor die missie-bemagtigende vermoëns wat hierdie gevorderde tegnologie kan bied. Terwyl Gateway die primêre fokus bly vir AEPS-ontplooiing, strek die enjin se potensiaal ook na potensiële gebruik in diepruimtemissies.

Dit is opmerklik dat AEPS aan die familie van sonkrag-elektriese aandryfenjins behoort. Nietemin dien kern elektriese aandrywing (NEP) as 'n alternatiewe tipe elektriese aandrywing, wat 'n kernreaktor gebruik om stukrag op te wek in teenstelling met sonkrag. Alhoewel AEPS tans die groep lei as die kragtigste elektriese aandrywingstelsel, het NASA voorheen ioonaandrywing gebruik in sy Dawn-missie, om die asteroïdes Ceres en Vesta te verken. Boonop gebruik die onlangs geloodsde Psyche-sending sonkrag-elektriese aandrywing vir sy uitgebreide reis na die asteroïde 16 Psyche.

Die toekoms van elektriese aandrywingstelsels beloof voortdurende vooruitgang, maar net tyd sal die volle omvang van hul potensiaal openbaar. Terwyl ons gretig wag op nuwe ontdekkings en mylpale in ruimteverkenning, laat ons voortgaan om die gees van wetenskaplike ondersoek te omhels en ons blik op die sterre gevestig te hou.

Algemene vrae (FAQ)

Wat is elektriese aandrywing?

Elektriese aandrywing is 'n aandrywingstelsel wat elektriese krag gebruik om dryfmiddeldeeltjies te versnel en stukrag in die ruimte op te wek. Dit bied langer duur en groter brandstofdoeltreffendheid in vergelyking met tradisionele chemiese aandrywing.

Wat is ioonaandrywing?

Ioonaandrywing, ook bekend as elektriese aandrywing, is 'n tipe elektriese aandrywing wat geïoniseerde gas as die dryfmiddel gebruik om stukrag op te wek. Die geïoniseerde gas skep 'n elektriese veld wat die gelaaide deeltjies versnel, wat aandrywing tot gevolg het.

Wat is die voordele van elektriese aandrywing?

Elektriese aandrywingstelsels, soos AEPS, bied hoër brandstofdoeltreffendheid, langer duur en groter krag in vergelyking met tradisionele chemiese aandrywing. Hierdie stelsels is ideaal vir langtermyn-ruimtesendings en stel ruimtetuie in staat om verder en vinniger te reis.

Hoe sal AEPS op NASA se Gateway-ruimtestasie gebruik word?

AEPS sal op die Power and Propulsion Element van NASA se Gateway-ruimtestasie gemonteer word. Dit sal krag verskaf, die stasie se wentelbaan om die Maan in stand hou en hoëspoed kommunikasie met die Aarde moontlik maak. AEPS sal instrumenteel wees in die ondersteuning van NASA se Artemis-sendings na die maan-suidpool.

Kan elektriese aandrywing in diepruimtemissies gebruik word?

Ja, elektriese aandrywingstelsels soos AEPS het die potensiaal om in diepruimtemissies gebruik te word. Die doeltreffendheid en krag van hierdie stelsels maak hulle geskik vir uitgebreide missies buite die Maan, wat geleenthede bied vir verkenning en wetenskaplike navorsing in die buitenste ruimte.