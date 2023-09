Die ontginning van waterreserwes op die maan kan dalk herbesinning van planne vereis, het studie bevind

’n Nuwe ontleding van maankraters het aan die lig gebring dat hierdie kenmerke te jonk is om ou reservoirs van waterys te bevat, wat vorige voorspellings oor die verspreiding en oorvloed van water op die Maan uitdaag. Fisikus Norbert Schörghofer en astrofisikus Raluca Rufu het die studie uitgevoer en bevind dat die meeste kraters met permanente sakke skadu, wat van besondere belang is vir toekomstige eksplorasie, jonger as 2.2 miljard jaar is.

Voor hierdie studie het wetenskaplikes geglo dat permanente skadustreke (PSR's), soos diep kraters, waterys oor miljarde jare kan vasvang en ophoop weens hul uiters koue temperature. Die ontleding dui egter aan dat die PSR's nie vir 'n voldoende tyd lank van die Son beskerm is om vir hierdie ophoping voorsiening te maak nie.

Die bevindings het beduidende implikasies vir maansendings, veral NASA se Artemis III-sending, wat tans landingsplekke kies op grond van die nabyheid van PSR's. Terwyl die ontdekking beteken dat daar nie verwag word dat antieke reservoirs van waterys op die Maan sal bestaan ​​nie, dui dit ook daarop dat ouer PSR's moontlik meer water as jongeres kan bevat. Die identifisering van die ouderdom van kraters sal help om geskikte landingsplekke vir toekomstige missies te bepaal.

Bronne: Science Advances

Definisies:

Maankraters: Pocks and divots op die maanoppervlak wat veroorsaak word deur impakte van komete en asteroïdes.

Waterys: Bevrore water in die vorm van ys.

Permanent skadustreke (PSR's): Gebiede op die maan se oppervlak wat nooit aan sonlig blootgestel word nie.

Reservoirs: Natuurlike stoorruimtes.