Sterrekundiges ontdek jong sterre en waterys in die hart van die Melkweg

'n Span internasionale navorsers, gelei deur Florian Peißker van die Universiteit van Keulen Instituut vir Astrofisika, het 'n opwindende ontdekking in die middel van die Melkweg gemaak. Die gebied rondom ons sterrestelsel se supermassiewe swart gat, bekend as Sagittarius A* (Sgr A*), is die tuiste van 'n verrassende aantal jong sterre en streke van yswater, wat 'n metaforiese "sterre fontein van jeug" vorm.

Die navorsers het gefokus op 'n sterreswerm genaamd IRS13, geleë naby Sgr A*. Alhoewel die groep meer as twee dekades gelede geïdentifiseer is, was die ouderdom van die sterkomponente moeilik om te bepaal. Deur data van verskeie teleskope oor baie jare in te samel, het Peißker en sy span gevind dat die sterre in IRS13 besonder jonk is, net sowat 100,000 XNUMX jaar oud.

Hierdie ontdekking daag die konvensionele begrip uit dat stervorming ontwrig word deur die hoë-energiebestraling en geweldige getykragte in die sentrale streek van die Melkweg. Daar is voorheen geglo dat hierdie faktore sou verhoed dat jong sterre om Sgr A* en die sterrestelsel se middelpunt saamdrom.

In ’n aparte studie het die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) waterys by die Melkweg se galaktiese sentrum opgespoor. Hierdie bevinding hou verband met die oorvloed jong sterre in die streek, aangesien waterys dikwels in protoplanetêre skywe wat jong sterre omring, gevind word.

Peißker en sy span stel voor dat IRS13 moontlik 'n onstuimige formasie ervaar het, teoretiseer dat die sterreswerm na Sgr A* gestoot is. Hierdie beweging kon veroorsaak gewees het deur wrywing wat gegenereer is deur interaksies met die interstellêre medium of botsings met ander sterreswerms.

Verdere studie van IRS13 sal navorsers in staat stel om die uitwerking van supermassiewe swart gate, soos Sgr A*, op hul omgewing en streke van sterrestelsels buite hul onmiddellike omgewing te verstaan. Die ontdekking van jong sterre en waterys in die hart van die Melkweg bied waardevolle insigte oor die vorming en evolusie van sterrestelsels.

Bronne:

– Florian Peißker / Universiteit van Keulen Instituut vir Astrofisika

– Die Astrofisiese Tydskrif