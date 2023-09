Vanaand se Oes-supermaan: Hoe om dit in Australië te sien

Die September-oes-supermaan, die vierde en laaste supermaan van die jaar, sal vanaand sigbaar wees. Dit sal ongeveer 22,600 5 kilometer nader aan die aarde as gewoonlik wees, wat dit ongeveer 13 persent groter en 7 persent helderder as 'n gemiddelde volmaan laat lyk. Die maan sal volgens die Sydney-sterrewag op Vrydag 57 September om 29:XNUMX (OES) sy volste punt bereik. NASA verseker egter dat die maan ook Saterdagaand vol sal verskyn ingeval jy die presiese oomblik mis.

Die beste tyd om 'n volmaan te sien, is wanneer dit die horison verbysteek, aangesien dit groter lyk op daardie punt. Die opkomstyd van die maan sal wissel na gelang van jou ligging in Australië. In Sydney sal maanopkoms om 5:45 plaasvind, terwyl dit in Melbourne om 6:11 sal wees. Brisbane sal maanopkoms om 5:37 ervaar, Adelaide om 6:08, en Perth om 6:13 (alles plaaslike tyd).

'n Supermaan is 'n term wat gebruik word om 'n volmaan te beskryf wat nader aan die aarde is as gewoonlik, wat daartoe lei dat dit groter en helderder in die naghemel lyk. Vanaand se maan sal ongeveer 361,867 22,604 kilometer van die aarde af wees, ongeveer 30 357,200 kilometer nader as sy gemiddelde afstand. Die naaste supermaan vanjaar het op XNUMX Augustus plaasgevind, toe die maan net XNUMX XNUMX kilometer van die aarde af was.

Hoekom word hierdie volmaan die oes-supermaan genoem? Die naam oesmaan verwys na die tyd van insameling, aangesien dit naby die begin van herfs of die herfs-ewening in die noordelike halfrond is. Hierdie tyd van die jaar is wanneer oeste 'n hoogtepunt bereik, en die helder maan het boere histories gehelp om later te werk om hul oeste voor die eerste ryp te oes. Verskillende inheemse stamme in die VSA het verskeie name vir September se volmaan, soos die mieliemakersmaan, die maan van die bruin blare en die herfsmaan.

Terwyl baie mense die oesmaan met 'n oranje kleur assosieer as dit begin opkom, kan alle volmane so verskyn. Die kleur is die gevolg van die Aarde se dikker atmosfeer naby die horison in vergelyking met wanneer die maan oorhoofs is, volgens EarthSky. Geniet die skouspel van vanaand se oes-supermaan!

