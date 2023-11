Onlangse fossielontdekkings het lig gewerp op die migrasiepatrone en evolusionêre geskiedenis van Ekgmowechashala, 'n lemuragtige primaat wat eens Noord-Amerika bewoon het. Die fossiele bied waardevolle insigte in die wêreld wat miljoene jare gelede bestaan ​​het en bied 'n fassinerende verhaal van aanpassing en oorlewing.

Wetenskaplikes het vasgestel dat Ekgmowechashala, wat vertaal word met "klein katman" in Sioux, heel waarskynlik van China na Noord-Amerika via die Bering-landbrug gemigreer het. Hierdie ontdekking los 'n langdurige raaisel in biologie op en beklemtoon die verband tussen primate in verskillende dele van die wêreld.

Die verhaal van primate in Noord-Amerika is boeiend. Fossiele rekords dui daarop dat verskeie primaatspesies gefloreer het in wat nou die Verenigde State en Kanada is. Hierdie primate het aanvanklik vanaf Afrika in Noord-Amerika aangekom en moontlik die Atlantiese Oseaan op plantegroeivlotte oorgesteek. Die Eoseen-era, gekenmerk deur versengende temperature en welige landskappe, het 'n ideale habitat vir hierdie primate gebied.

Hierdie oerparadys het egter nie vir ewig gehou nie. 'n Beduidende gebeurtenis van klimaatsverandering genaamd die Grande Coupure het ongeveer 34 miljoen jaar gelede plaasgevind, wat gelei het tot 'n massa-uitsterwing wat primate grootliks geraak het. Die skielike aanvang van koue weer en die verdwyning van reënwoude was te uitdagend vir hierdie wesens om te oorleef.

Interessant genoeg is fossiele van Ekgmowechashala 'n paar miljoen jaar na die massa-uitwissing gevind. Dit het die vraag laat ontstaan ​​waarom hierdie spesifieke primaatspesie daarin geslaag het om te oorleef terwyl ander nie. 'n Onlangse studie wat deur die Universiteit van Kansas gedoen is, bied 'n antwoord op hierdie raaisel.

Navorsers het die boonste kiestande van Chinese fossiele soortgelyk aan Ekgmowechashala, bekend as Palaeohodiet, met die Noord-Amerikaanse fossiele vergelyk. Die ontleding het 'n treffende ooreenkoms aan die lig gebring, wat 'n noue evolusionêre verwantskap bevestig. Hierdie bevinding dui daarop dat Ekgmowechashala nie 'n oorblyfsel of oorlewende van vroeëre primate in Noord-Amerika was nie, maar eerder 'n immigrantspesie wat in Asië ontwikkel het en later via die Bering-landbrug na Noord-Amerika gemigreer het.

In die groot skema van evolusie was Ekgmowechashala se teenwoordigheid in Noord-Amerika van korte duur. Die spesie het etlike miljoene jaar na ander primate verskyn, net om kort daarna te verdwyn. Hierdie verskynsel, bekend as 'n "Lazarus-takson", beklemtoon die verbygaande aard van lewe en die voortdurend veranderende dinamika van ekosisteme.

Die studie van Ekgmowechashala se migrasie en oorlewing teen die agtergrond van beduidende omgewingsveranderinge bied waardevolle lesse om te verstaan ​​hoe organismes aanpas en floreer in verskillende toestande. In 'n era van klimaatsverandering en spesiebewaring, resoneer hierdie bevindings met die uitdagings wat hedendaagse organismes, insluitend mense, in die gesig staar.

Vrae:

V: Wat is die Bering-landbrug?

A: Die Bering-landbrug was 'n landmassa wat die huidige Alaska en Siberië verbind het tydens periodes van gletsering toe seevlakke laer was.

V: Wat is 'n Lasarus-takson?

A: 'n Lasarus-takson verwys na 'n spesie wat weer in die fossielrekord verskyn lank nadat dit glo uitgesterf het.

V: Wanneer het Ekgmowechashala na Noord-Amerika gemigreer?

A: Ekgmowechashala het ongeveer 30 miljoen jaar gelede na Noord-Amerika gemigreer.

V: Hoe het primate vanaf Afrika in Noord-Amerika aangekom?

A: Wetenskaplikes bespiegel dat Afrika-primate die Atlantiese Oseaan op plantegroeivlotte oorgesteek het.

Bronne:

– [Skakel na Universiteit van Kansas](https://news.ku.edu/2021/06/29/paleontology-lazarus-effect-how-finding-chinese-fossil-compared-forgotten-primate)

– Tydskrif vir Menslike Evolusie.