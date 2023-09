NASA-kapsule land suksesvol en bring die grootste asteroïdemonster ooit terug

’n NASA-kapsule het suksesvol in Utah geland, wat die einde van ’n sewe jaar lange ruimtevaart aandui en die grootste asteroïdemonster wat nog ooit versamel is, meebring. Die monster, geneem van die asteroïde Bennu, sal na verwagting waardevolle insigte verskaf oor die vorming van ons sonnestelsel en die bewoonbaarheid van die Aarde. NASA-hoof, Bill Nelson, het die sending histories genoem en gesê dat die asteroïdestof wetenskaplikes 'n buitengewone blik op die begin van ons sonnestelsel sal gee.

Die Osiris-Rex-sonde, wat in 2016 gelanseer is, het ongeveer 250 gram stof van Bennu se klipperige oppervlak versamel. Alhoewel dit na 'n klein hoeveelheid mag lyk, glo NASA dat dit grootliks sal bydra tot ons begrip van asteroïdes wat die aarde moontlik kan bedreig. NASA-wetenskaplike Amy Simon het die monster-terugkeer vergelyk met die historiese terugkeer van die Apollo-maanrotse.

Die Osiris-Rex-kapsule is uit die sonde vrygelaat en het 'n vurige afdraande deur die Aarde se atmosfeer gemaak en uiteindelik in die Utah-toets- en oefenreeks beland. Ten spyte van 'n paar komplikasies met die valskermontplooiing, het die kapsule ongeskonde gebly en is nie gebreek nie. Dit is toe na 'n skoon kamer vervoer vir verdere ondersoek.

Die versamelde monster sal na Johnson Space Centre in Houston geneem word vir bykomende studie, met aanvanklike resultate wat beplan word om in Oktober bekend te maak. Die meeste van die monster sal vir toekomstige geslagte bewaar word, terwyl 'n gedeelte onmiddellik vir eksperimente gebruik sal word. Van die monster sal ook na Japan en Kanada gestuur word vir samewerkende navorsing.

Die bestudering van asteroïdemonsters is belangrik omdat dit materiaal bevat wat miljarde jare terugdateer en insigte in die oorsprong en evolusie van die sonnestelsel kan verskaf. Deur hierdie monsters te ontleed, hoop wetenskaplikes om meer oor ons eie oorsprongverhaal te ontbloot.

