Insigte in dwergplanete se wentelbane en samestellings onthul deur James Webb-ruimteteleskoop

’n Onlangse studie gelei deur ’n internasionale span sterrekundiges het die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) gebruik om drie dwergplanete in die Kuipergordel waar te neem en te bestudeer: Sedna, Gonggong en Quaoar. Die waarnemings is uitgevoer met behulp van Webb se Near-Infrared Spectrometer (NIRSpec) en het nuwe insigte in die wentelbane en samestellings van hierdie verre voorwerpe verskaf.

Die Kuipergordel is 'n streek aan die rand van ons sonnestelsel wat deur voorwerpe bevolk is. Dit was 'n bron van wetenskaplike ontdekkings en het 'n deurslaggewende rol gespeel om die geskiedenis van ons sonnestelsel te verstaan. Die ligging van Kuipergordelvoorwerpe (KBO's), ook bekend as Trans-Neptuniese voorwerpe (TNO's), verskaf waardevolle inligting oor die gravitasiestrome wat die sonnestelsel gevorm het en dui op 'n dinamiese geskiedenis van planetêre migrasies.

Die studie, gelei deur Joshua Emery van die Noord-Arizona Universiteit, het aan die lig gebring dat die drie dwergplanete in die Kuipergordel interessante samestellings en wentelbaan-eienskappe vertoon. Die waarnemings het die teenwoordigheid van ligte koolwaterstowwe en komplekse organiese molekules getoon wat vermoedelik die gevolg is van metaanbestraling.

Vorige werk het voorgestel dat hierdie dwergplanete vlugtige yse op hul oppervlaktes kan hê soortgelyk aan ander Trans-Neptuniese liggame soos Pluto en Eris. Die verskillende wentelbane van Sedna, Gonggong en Quaoar het egter vrae laat ontstaan ​​oor die teenwoordigheid van hierdie vlugtige stowwe as gevolg van die verskillende temperatuurregimes en bestralingsomgewings wat hulle ervaar.

Met behulp van Webb se NIRSpec-instrument het die span al drie dwergplanete in die naby-infrarooi spektrum waargeneem. Die gevolglike spektra het 'n oorvloed etaan (C2H6) op al drie liggame getoon, met Sedna wat die hoogste vlakke vertoon het. Asetileen (C2H2) en etileen (C2H4) is ook op Sedna opgespoor. Hierdie molekules is direkte bestralingsprodukte van metaan. Die verskille in oorvloed van hierdie molekules word toegeskryf aan die variasies in temperatuur en bestralingsomgewings wat deur die dwergplanete ervaar word.

Hierdie nuwe insigte wat deur die JWST-waarnemings verskaf word, dra by tot ons begrip van die Kuipergordel en die dinamika van die buitenste sonnestelsel. Deur die samestelling en bane van hierdie verafgeleë voorwerpe te bestudeer, kan wetenskaplikes voortgaan om die ryk geskiedenis en evolusie van ons kosmiese omgewing te ontbloot.

Definisies:

– Kuipergordel: ’n Streek aan die rand van ons sonnestelsel anderkant die wentelbaan van Neptunus wat uit ontelbare ysige voorwerpe bestaan.

– Trans-Neptuniese Voorwerpe (TNO's): Voorwerpe wat verby die wentelbaan van Neptunus in die buitenste rande van die sonnestelsel wentel.

– James Webb Space Telescope (JWST): ’n Ruimteteleskoop wat deur NASA gelanseer is wat ontwerp is om die heelal in infrarooi lig waar te neem.

– Naby-infrarooi spektrometer (NIRSpec): 'n Instrument op die JWST wat die intensiteit van lig in die naby-infrarooi reeks meet.

– Dwergplanete: Hemelliggame wat om die Son wentel, is nie mane nie, en het 'n byna sferiese vorm, maar het nie hul wentelbane van ander puin skoongemaak nie.

– Metaanbestraling: Die proses waarin metaanmolekules aan bestraling blootgestel word, wat lei tot die vorming van ander molekules.

Bronne:

– Emery, JP et al. (2023) "Voordruk van studie oor Sedna, Gonggong en Quaoar" (Icarus)

– NASA – James Webb-ruimteteleskoopsending