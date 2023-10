Die impak van klimaatsverandering op onderwatergeraas in die wêreld se oseane

’n Onlangse studie wat in die joernaal PeerJ gepubliseer is, onthul dat die wêreld se oseane verhoogde vlakke van onderwatergeraas ervaar weens die veranderende klimaat. Die studie, wat deur navorsers van die NIOZ en die Universiteit van Utrecht uitgevoer is, fokus op die uitwerking van watertemperatuur en suurheid op die voortplanting van onderwaterklank.

Met behulp van wiskundige modellering en klimaatscenario's wat deur die VN-klimaatpaneel IPCC verskaf is, ondersoek die navorsers die impak van klimaatsverandering op oseaangeraas. Hulle vind dat seewater suurder word namate kweekhuisgasvrystellings aanhou styg. Wanneer dit gekombineer word met stygende oseaantemperature, laat hierdie verhoogde suurheid onderwatergeluide verder beweeg in die meeste streke van die see.

Een van die studie se belangrikste bevindinge is dat die geraas wat skepe genereer, na verwagting vyf keer harder sal wees op sekere plekke teen die einde van die eeu. Hierdie aansienlike toename in geraas sal diepgaande implikasies vir die seelewe hê, aangesien dit die gedrag en kommunikasie van baie spesies visse en seesoogdiere sal inmeng.

Daarbenewens onthul die studie dat veranderinge in temperatuurlae regdeur die oseaan, veral in die noordelike Atlantiese Oseaan, 'n geskeide "klankkanaal" sal skep wat soos 'n tonnel funksioneer en klanke baie verder dra. Dit sal teen die einde van die eeu 'n verhoging van sewe desibel in onderwaterklankvlakke in hierdie streek tot gevolg hê, wat byna 'n vyfvoudige toename in onderwatergeraasenergie verteenwoordig.

Die impak van hierdie veranderinge in onderwatergeraas sal na verwagting aansienlik wees, selfs onder matige klimaatscenario's. Seelewe maak sterk staat op klank vir kommunikasie, aangesien sigbaarheid onder water beperk is. Die verhoogde mensgegenereerde geraas sal hierdie kommunikasie ontwrig en verreikende uitwerking op die hele mariene ekosisteem hê.

Die navorsers is aktief betrokke by die meting van onderwaterklanke om 'n beter begrip te kry van die uitdagings wat deur verhoogde onderwatergeraas gestel word. Deur 'n kombinasie van teoretiese en eksperimentele navorsing beoog hulle om deurslaggewende insigte te verskaf oor die beskerming van seelewe in die lig van klimaatsverandering.

Ten slotte, aangesien klimaatsverandering steeds die termiese struktuur van die oseane verander, hou die toenemende vlakke van onderwatergeraas beduidende risiko's vir mariene ekosisteme in. Die kennis wat uit hierdie studies verkry is, is noodsaaklik om die impak van klimaatsverandering op die seelewe te verstaan ​​en te versag.

