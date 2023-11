Verken die uiteenlopende wêrelde verder: Hubble onthul rotsgrootte eksoplaneet

’n Onlangse ontdekking deur NASA se Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) het ’n klein, rotsagtige eksoplaneet genaamd LTT 1445Ac onthul, geleë in die sterrebeeld Eridanus, ongeveer 22 ligjare van die aarde af. Wat hierdie bevinding onderskei, is die onlangse verifikasie van die planeet se grootte met behulp van die Hubble-ruimteteleskoop, wat navorsers waardevolle insigte bied oor die kenmerke van hierdie verre wêreld.

Terwyl TESS die grondslag gelê het vir die identifisering van LTT 1445Ac in 2022, was die optiese resolusie daarvan onvoldoende om die planeet se deursnee akkuraat te bepaal. Om hierdie beperking te oorkom, het 'n span sterrekundiges hulle na die Hubble-teleskoop gewend vir 'n meer presiese meting. Hul bevindinge, wat onlangs in The Astronomical Journal aanvaar is, werp nuwe lig op die fisiese eienskappe van hierdie eksoplaneet.

Deur die data wat deur die Hubble-teleskoop ingesamel is, te ontleed, het die span vasgestel dat LTT 1445Ac 'n deursnee van 1.07 keer dié van die Aarde het. Dit bevestig die rotsagtige samestelling daarvan en suggereer soortgelyke swaartekragtoestande as ons tuisplaneet. Dit is egter waar die ooreenkomste eindig. Die skroeiende oppervlaktemperatuur van LTT 1445Ac, wat 'n brandende 500°F (260°C) bereik, vernietig enige hoop dat dit 'n geskikte omgewing sal wees vir die lewe soos ons dit ken.

Hoofskrywer Emily Pass, 'n sterrekundige van die Sentrum vir Astrofisika | Harvard & Smithsonian, het opgewondenheid uitgespreek oor die potensiaal vir verdere verkenning. Deur spektroskopiese analise van beide Hubble en die komende James Webb-ruimteteleskoop te kombineer, sal wetenskaplikes dieper kan delf in die atmosfeer van deurgangsplanete soos LTT 1445Ac. Hierdie toekomstige waarnemings sal ons begrip van die uiteenlopende reeks eksoplanete wat om verre sterre wentel, verbeter.

Met die klem op die belangrikheid van hierdie ontdekking, voeg Pass by: "Ons meting is belangrik omdat dit vir ons sê dat dit waarskynlik 'n baie nabygeleë aardse planeet is. Ons sien uit na opvolgwaarnemings wat ons in staat sal stel om die diversiteit van planete rondom ander sterre beter te verstaan.”

Terwyl die Webb-ruimteteleskoop voortgaan om nuwe bevindings te onthul, bly die soeke na bewoonbare eksoplanete 'n deurslaggewende doelwit vir Amerikaanse sterrekunde in die komende dekade. Met die gekombineerde pogings van ruimteteleskope soos Hubble, Webb en die toekomstige Habitable Worlds Observatory, stap die mensdom nader daaraan om die geheimenisse van verre wêrelde buite ons sonnestelsel te ontsluit.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is 'n eksoplaneet?

’n Eksoplaneet verwys na enige planeet wat buite ons sonnestelsel geleë is en om ’n ander ster as die Son wentel.

2. Wat is die doel van TESS- en Hubble-teleskope in eksoplaneetnavorsing?

Die Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) is ontwerp om eksoplanete op te spoor deur die tydelike verdowing van sterre waar te neem wat veroorsaak word deur planete wat voor hulle verbybeweeg. Die Hubble-ruimteteleskoop, aan die ander kant, word gebruik om die eienskappe en kenmerke van eksoplanete te bestudeer, wat belangrike insigte oor hul groottes, atmosfeer en ander belangrike besonderhede verskaf.

3. Wat is die James Webb-ruimteteleskoop (JWST)?

Die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) is NASA se hoogs verwagte opvolger van die Hubble-ruimteteleskoop. Dit sal na verwagting laat in 2021 gelanseer word en sal hoofsaaklik die heelal in die infrarooi spektrum waarneem, wat ongekende vermoëns bied om eksoplanete se atmosfeer en die vroeë heelal te bestudeer.