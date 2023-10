NASA Kolligte Vreemde en Skaars Sterrestelsel in Snapshot

NASA het onlangs 'n beeld van 'n unieke sterrestelsel gepubliseer wat volgens wetenskaplikes een van slegs vyf van sy soort in die heelal is. Bekend as NGC 612, word hierdie sterrestelsel geklassifiseer as 'n lensvormige vorm, wat 'n vorm is wat tussen 'n spiraal en 'n elliptiese sterrestelsel val. Lensikulêre sterrestelsels word gekenmerk deur 'n skyfvorm met 'n ronde bult in die middel, wat soos lensies lyk. NGC 612 het egter 'n paar ongewone kenmerke wat dit laat uitstaan.

Een kenmerkende aspek van NGC 612 is sy jong sterbevolking. Anders as tipiese lensvormige sterrestelsels, wat ouer sterre en min voortdurende stervorming het, is die sterre in NGC 612 net 40 tot 100 miljoen jaar oud. Daarbenewens word NGC 612 as 'n aktiewe sterrestelsel geklassifiseer, met 'n helder bult in sy middel wat meer as 100 keer helderder is as die gekombineerde lig van sy sterre.

NGC 612 het ook die titel van 'n Tipe II Seyfert-sterrestelsel. Hierdie klassifikasie word gegee aan sterrestelsels wat 'n groot hoeveelheid infrarooi lig uitstraal, ten spyte daarvan dat dit normaal voorkom in sigbare lig. Die infrarooi lig wat deur NGC 612 uitgestraal word, bevat waardevolle termiese data, wat dit ideaal maak vir waarneming met NASA se James Webb-ruimteteleskoop.

Nog 'n seldsame aspek van NGC 612 is sy radio-emissies. Dit word geklassifiseer as 'n nie-ellipties-vormige radiosterrestelsel, 'n tipe sterrestelsel wat nog net vyf keer in die hele heelal ontdek is. Wetenskaplikes bespiegel dat die radio-emissies oorblyfsels kan wees van 'n vorige interaksie tussen NGC 612 en 'n spiraalstelsel. Lensvormige sterrestelsels soos NGC 612 het vermoedelik gevorm deur samesmeltings met spiraalstelsels.

Die beeld van NGC 612 is deur die Hubble-ruimteteleskoop vasgelê en is die eerste in NASA se Galaxy Week-reeks. Deur hierdie unieke sterrestelsel te bestudeer, hoop sterrekundiges om 'n beter begrip te kry van die faktore wat veroorsaak dat sterrestelsels radiogolwe uitstuur.

