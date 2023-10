Die blywende impak van walvisjag: genetiese verlies in walvisbevolkings

’n Nuwe studie onthul dat die genetiese diversiteit van walvisse, spesifiek blou- en boggelrugwalvisse, aansienlik verminder is weens die verwoestende gevolge van kommersiële walvisjag in die 20ste eeu. Die internasionale navorsingspan het dit ontdek deur goed bewaarde walvisbene te ontleed wat meer as 100 jaar terug dateer, wat naby verlate walvisstasies by Suid-Georgië-eiland in die Suid-Atlantiese Oseaan gevind is.

Die studie het op drie spesies gefokus: blou-, vin- en boggelrugwalvisse. Die bevindinge dui daarop dat blou- en boggelrugwalvisse die hele moederlike DNA-afstammelinge verloor het. Moederafstammelinge is belangrik aangesien dit kulturele herinneringe dra, soos kennis van voeding en broeiplekke, wat van een geslag na die volgende oorgedra word. Om 'n moederlike geslag te verloor beteken om waardevolle kennis te verloor.

Gedurende die 20ste eeu, terwyl walvisbevolkings wêreldwyd afgeneem het, het walvisjagters hul aandag op die Suidelike Halfrond gevestig, wat gelei het tot die dood van meer as 2 miljoen walvisse in die streek alleen. Suid-Georgia-eiland, sowat 1,300 175,000 kilometer oos van die Falkland-eilande, was een van die plekke waar walvisstasies opgerig is. Ongeveer XNUMX XNUMX walvisse is gedurende hierdie tydperk naby die eiland doodgemaak.

Terwyl sommige walvisbevolkings in die Suid-Atlantiese Oseaan tekens van herstel toon, bly hulle ver onder hul geraamde voor-walvisvanggetalle. Die stadige voortplantingstempo van groot baleinwalvisse, insluitend blou- en boggelrugwalvisse, dra verder by tot hul huidige lae getalle. Hierdie ikoniese walvisse word steeds selde in sekere habitatte gesien, wat moontlike uitwissing of plaaslike uitwissing van bevolkings aandui.

Die studie verskaf versigtige optimisme oor die algehele herstel van blou-, boggelrug- en vinwalvisse in die Suid-Atlantiese Oseaan as gevolg van hul relatief hoë genetiese diversiteit. Moederlike DNA-afstammelinge in blou- en boggelrugwalvisse is egter verlore. Alhoewel die meerderheid walvisse wat vandag leef, afstammelinge is van dié wat die walvisjag-era oorleef het, kan sommige oorlewendes van daardie tyd nog bestaan. Aangesien hierdie walvisse 90 jaar of langer kan leef, is daar 'n gevoel van dringendheid om hul genetiese inligting te dokumenteer voordat dit vir ewig verlore gaan.

Om die genetiese geskiedenis van walvisbevolkings te verstaan, is noodsaaklik om bewaringspogings in te lig en wat oorbly te beskerm. Wetenskaplikes beoog om uit die verlede te leer om verdere verliese in die toekoms te versag. Die navorsing wat op Suid-Georgia-eiland gedoen is, bied 'n unieke geleentheid om die genetiese geskiedenis van walvisse onbepaald te bewaar, maar stygende temperature as gevolg van klimaatsverandering kan die behoud van DNS in die bene bedreig.

Deur lig te werp op die impak van kommersiële walvisjag, beklemtoon hierdie studie die behoefte aan volgehoue ​​pogings om walvisbevolkings te beskerm en te bewaar. Die behoud van die genetiese nalatenskap van hierdie manjifieke wesens is van kardinale belang, aangesien dit 'n beter begrip van die verlede, huidige en toekomstige toestand van walvisse in ons oseane moontlik maak.

