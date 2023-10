Die sikliese vergroening van die Sahara: insigte in klimaat en diereverspreiding

Klimaatwetenskaplikes het onlangs ontdek dat die Sahara-woestyn periodieke intervalle van vergroening ondergaan, waar groot gebiede plantegroei die tipies droë landskap bedek. Hierdie groen fases kom ongeveer elke 21,000 XNUMX jaar voor en word gekenmerk deur die verspreiding van riviere, mere en waterafhanklike diere. Die Universiteit van Helsinki en Universiteit van Bristol het die navorsing gelei, wat in die joernaal Nature Communications gepubliseer is.

Die studie fokus op die ondersoek na die nat fases wat deur die Sahara ervaar word, met die mees onlangse vergroening wat tussen 5,000 15,000 en XNUMX XNUMX jaar gelede plaasgevind het. Deur 'n nuwe klimaatmodel te ontwikkel wat ontwerp is om Noord-Afrikaanse vogtige periodes te simuleer, kon die navorsers lig werp op die oorsake en tydsberekening van hierdie gebeure.

Die veranderinge in die Sahara se klimaat word toegeskryf aan die Aarde se verskuiwende wentelbaantoestande, veral die swaai op sy as. Hierdie swaai beïnvloed seisoenale verskille in sonenergieverspreiding en die intensiteit van verskynsels soos die Afrika-moesson. Vorige klimaatmodelle het nie die omvang van die vogtige periodes ten volle vasgevang nie. Die nuwe model wat deur die navorsingspan ontwikkel is, bied egter 'n beter begrip van die nat toestande in die Sahara.

Die model onthul dat Noord-Afrikaanse vogtige periodes oor die afgelope 21,000 800,000 jaar rofweg elke XNUMX XNUMX jaar voorgekom het. Warmer somers in die Noordelike Halfrond versterk die sterkte van die Wes-Afrikaanse moesonstelsel, wat lei tot verhoogde neerslag in die Sahara. Dit bevorder op sy beurt die groei van savanne-tipe plantegroei regoor die streek. Tydens ystydperke vind die vergroening nie plaas nie aangesien hoë breedtegrade met ys bedek is, wat die atmosfeer afkoel en die moessons onderdruk.

Om die plantegroeitoestand van die Sahara te verstaan, is nie net interessant nie, maar ook belangrik om die beweging van diere in en uit die streek op te spoor. Die Sahara dien as 'n poort wat die verspreiding van spesies tussen Noord- en Afrika suid van die Sahara en in en uit die kontinent beheer. Die afwisseling tussen vogtige en droë fases het 'n deurslaggewende rol gespeel in die evolusie en verspreiding van spesies in Afrika.

Deur die Noord-Afrikaanse vogtige periodes suksesvol te modelleer, kan navorsers beter insigte kry in menslike verspreidings en die evolusie van ons genus in Afrika.

Bronne:

– Nature Communications, gepubliseerde navorsingstudie.

– Edward Armstrong, klimaatwetenskaplike aan die Universiteit van Helsinki en Universiteit van Bristol.