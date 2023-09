The Pioneers of Viking: Joan Oró en Gilbert V. Levin

Hierdie jaar is die eeufees van Joan Oró en Gilbert V. Levin, twee wetenskaplikes wat deurslaggewende rolle gespeel het in NASA se Project Viking, wat daarop gemik was om na tekens van lewe op Mars te soek. Die projek het behels dat tweelingruimtetuie, wat elk uit 'n wentelbaan en 'n landersonde bestaan, in 1976 na die rooi planeet gestuur is.

Joan Oró, 'n biochemikus gebore in Katalonië, Spanje, het sy navorsing op die oorsprong van lewe gefokus. In 1959 het hy gedemonstreer dat adenien, een van die genetiese boustene van DNA en RNA, uit eenvoudiger chemikalieë gevorm kan word in die afwesigheid van biologie. Hierdie eksperiment het voortgebou op die beroemde werk van Stanley Miller en Harold Urey, wat getoon het dat verskeie biologies belangrike chemikalieë gesintetiseer kan word onder toestande wat vermoedelik soos dié van die vroeë Aarde lyk. Oró se navorsing het bygedra tot ons begrip van hoe lewe moontlik ontstaan ​​het.

Tydens my interaksies met Oró in die vroeë 2000's, het hy gepraat oor 'n instrument waaraan hy gewerk het, die gaschromatograaf-massaspektrometer (GCMS). Hierdie instrument was deel van die Viking-sending en is gebruik om die samestelling van die regoliet te ontleed, veral die organiese inhoud daarvan. Oró was veral geïnteresseerd om vas te stel of daar enige organiese materiale, die boustene van lewe, op Mars teenwoordig was.

Gilbert V. Levin, 'n ingenieur, het 'n instrument genaamd die geëtiketteerde vrystelling (LR) eksperiment vir die Viking-sending ontwikkel. Hy het al etlike dekades voor die bekendstelling aan hierdie eksperiment gewerk. Levin het geglo dat die LR-eksperiment tekens van lewe op Mars opgespoor het, al het ander instrumente en wetenskaplike konsensus nie saamgestem nie. Hy het voortgegaan om referate te publiseer wat sy interpretasie van die resultate verdedig tot sy dood in 2021.

Levin se LR-eksperiment het behels die voorsiening van potensiële mikroörganismes van organiese verbindings en dan soek na tekens van metabolisme, spesifiek die produksie van gas. Die teenwoordigheid van gas sou die teenwoordigheid van lewe aandui. Die eksperiment het positiewe resultate op beide landingsplekke gelewer, met gas wat geproduseer is wanneer die regoliet die voedingsvloeistof ontvang het, maar nie wanneer dit vooraf met hitte gesteriliseer is nie.

Interessant genoeg het Oró se GCMS geen organiese verbindings in die regoliet opgespoor nie, wat gelei het tot verwarring en teenstrydige interpretasies van die resultate. Die afwesigheid van organiese materiaal het baie wetenskaplikes, insluitend Oró, skepties gemaak oor die bevindinge van die LR-eksperiment.

Terwyl Oró en Levin verskillende interpretasies van die Viking-sending se data gehad het, was hul bydraes tot die soeke na lewe op Mars betekenisvol. Hulle het die kompleksiteite en uitdagings van die uitvoer van wetenskaplike verkenning op 'n ander planeet ten toon gestel, debatte ontketen en verdere navorsing aangevuur in die soeke om die potensiaal vir lewe buite die Aarde te verstaan.

Bronne: NASA