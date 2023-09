Die Giant Magellan Telescope se finale spieëlvervaardiging is aan die gang

Die vervaardiging en poleerproses vir die sewende en laaste primêre spieël van die Giant Magellan Telescope het begin. Die voltooiing van hierdie spieël sal die teleskoop in staat stel om 'n totale ligversamelende oppervlak van 368 vierkante meter te hê, wat dit die wêreld se grootste en mees uitdagende optika wat ooit vervaardig is, maak. Met sy versameling spieëls sal die Giant Magellan-teleskoop meer lig as enige ander bestaande teleskoop kan versamel, wat gedetailleerde chemiese ontledings van hemelse voorwerpe en hul oorsprong moontlik maak.

Die Universiteit van Arizona Richard F. Caris Mirror Lab het onlangs byna 20 ton suiwer optiese glas verseël in 'n unieke oond wat onder die Arizona Wildcats Football Stadium gehuisves is. Die glas sal gesmelt word en tot die spieël se geboë paraboloïde oppervlak gevorm word deur dit tot 1,165 XNUMX°C te verhit. Oor die volgende drie maande sal die spieël afkoel voordat dit na die poleerstadium beweeg.

Sodra dit voltooi is, sal die spieëls geïntegreer word in 'n ondersteuningstelsel prototipe vir optiese prestasietoetsing. Hierdie toetsing sal dien as 'n repetisie vir die werking van al sewe primêre spieëls. Wanneer dit saamgestel is, sal die sewe spieëls as 'n monolitiese 25.4 meter spieël funksioneer, wat tot 200 keer die sensitiwiteit en vier keer die beeldresolusie van huidige ruimteteleskope bied.

Die Giant Magellan Telescope sal ook die eerste uiters groot teleskoop wees wat 'n voltooide primêre spieëlreeks het. Met die nodige infrastruktuur in plek by die teleskoopterrein in Chili, is vervaardiging gefokus op die teleskoop se kritieke substelsels en omhulsel. Die teleskoopstruktuur word met Amerikaanse staal vervaardig, en die vervaardiging van die eerste van sewe aanpasbare sekondêre spieëls is tans aan die gang.

Die Giant Magellan Telescope poog om nuwe ontdekkings oor alle velde van sterrekunde te maak met sy kombinasie van ligversamelende krag, doeltreffendheid en beeldresolusie. Dit sal die vermoë hê om planete teen hoë ruimtelike en spektrale resolusie te bestudeer, wat insig gee in hul samestelling, die teenwoordigheid van water en die potensiaal vir lewe. Die teleskoop sal na verwagting eerste lig teen die einde van die dekade sien.

Krediet: GMTO Corporation

Bronne: GMTO Corporation