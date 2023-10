Ondersoek Hibriede Peptied-DNA nanostrukture vir kunsmatige lewensvorme en gesondheidsorginnovasies

Navorsers delf in die wêreld van hibriede peptied-DNA-nanostrukture, met die doel om kunsmatige lewensvorme te skep wat gesondheidsorg kan rewolusie. Die potensiële toepassings van hierdie baanbrekende innovasies sluit in die ontwikkeling van virale entstowwe en nanomasjiene wat siektes behandel.

Kunsmatige lewe is 'n herhalende tema in beide wetenskaplike en populêre literatuur, wat visioene van skrikwekkende wesens of pragtige ontwerper troeteldiere oproep. Die vraag bly egter: watter rol moet kunsmatige lewe in ons natuurlike omgewing speel?

Medeprofessor Chenguang Lou van die Universiteit van Suid-Denemarke, saam met professor Hanbin Mao van Kent State University, het aansienlike vordering op hierdie gebied gemaak. Hulle het 'n resensie in die joernaal Cell Reports Physical Science gepubliseer, wat lig werp op die huidige stand van navorsing in hibriede peptied-DNA-nanostrukture.

Die veld, minder as 'n dekade oud, fokus op die kombinasie van peptiede en DNA om kunsmatige lewensvorme te skep. Lou se visie sluit in die skepping van virale entstowwe en kunsmatige lewensvorme wat siektes kan diagnoseer en behandel. Hierdie kunsmatige lewensvorme kan optree as vyande van siekteveroorsakende virusse en gebruik word as nanorobotte gelaai met medikasie of diagnostiese elemente.

Terwyl die ontwikkeling van 'n kunsmatige virale entstof ongeveer tien jaar weg is, is die skepping van kunsmatige selle binne bereik. DNA en peptiede is die noodsaaklike boustene vir die bou van hierdie kunsmatige lewensvorme. DNA-tegnologie laat presiese programmeringsbeheer toe, terwyl peptiedtegnologie die nodige chemiese funksies op groter skale verskaf.

Lou en sy kollegas het driestring-DNS-strukture suksesvol met driestring-peptiedstrukture verbind, wat ’n kunsmatige bastermolekule skep wat die sterk punte van albei kombineer. Hierdie vooruitgang open nuwe moontlikhede vir die ontwikkeling van meer gevorderde biologiese entiteite en lewensvorme.

Navorsers wêreldwyd, soos dié aan Oxford Universiteit, ondersoek ook die verband tussen DNS en peptiede. Hierdie verband lê die grondslag vir die ontwikkeling van gevorderde nanomasjiene en kunsmatige lewensvorme.

Ten slotte verteenwoordig die verkenning van hibriede peptied-DNS nanostrukture 'n beduidende vooruitgang op die gebied van kunsmatige lewe. Hierdie innovasies het geweldige potensiaal in gesondheidsorg, insluitend die ontwikkeling van virale entstowwe en nanomasjiene wat siektes behandel. Alhoewel die konsep van kunsmatige lewe etiese vrae kan laat ontstaan, kan die potensiële voordele vir menslike gesondheid en welstand nie geïgnoreer word nie.

Bronne:

– Sel Verslae Fisiese Wetenskap

– Natuurkommunikasie