Onthulling van die ontdekking van 'n hond-jakkals baster wek kommer oor die impak van mak honde op natuurlewe

Die onlangse ontdekking van 'n hondejakkalsbaster, bekend as 'n "dogxim", in Brasilië het belangstelling onder wetenskaplikes ontlok en kommer oor die invloed van ons troeteldierhonde op wilde dierebevolkings laat ontstaan. Hierdie unieke wese, 'n kruising tussen 'n vroulike pampasjakkals en 'n manlike huishond, daag die vorige oortuiging uit dat honde en jakkalse nie kan teel nie.

Die dogxim is gevind nadat hy deur 'n motor getref is en na 'n wildrehabilitasiefasiliteit geneem. Die personeel het die eienaardige kombinasie van fisiese en gedragskenmerke raakgesien. Met sy jakkalsagtige kenmerke soos gespitste ore en 'n voorkeur om klein soogdiere te eet, maar met 'n hond se geblaf, bly hierdie baster 'n eienaardige geval wat deur genetiese toetse bevestig is.

Hibridisering vind plaas wanneer twee spesies paar en nageslag produseer met gemengde genetiese afkoms. Normaalweg paar diere binne hul eie spesie. Genetiese onversoenbaarheid, bepaal deur verskille in die aantal chromosome en voortplantingsgedrag, verhoed gewoonlik suksesvolle verbastering. Wanneer nabyverwante spesies, soos honde en wolwe, egter paar, verhoog die kans op suksesvolle verbastering vanweë hul genetiese ooreenkomste.

Terwyl baie basters onvrugbaar is en geen bedreiging vir die ouerspesie inhou nie, kan sommige basters hul ouerspesies oortref en mettertyd vervang. Dit is veral kommerwekkend vir bedreigde spesies met kwesbare bevolkings. Die ontdekking van die hond-jakkals-baster beklemtoon die toenemende kontak tussen huishoudelike en wilde spesies as gevolg van menslike nedersettings wat inbreuk maak op natuurlike habitatte. Hierdie kontak kan lei tot siekteoordrag en die potensiële ontwrigting van biodiversiteit.

Dit is belangrik om interaksies tussen verskillende spesies te monitor om kwesbare of laebevolkingspesies te beskerm. Alhoewel dit onwaarskynlik is dat hondejakkalsbasters 'n algemene verskynsel sal word as gevolg van die genetiese afstand tussen die twee spesies, dien hierdie ontdekking as 'n herinnering aan die onverwagte gevolge wat uit ons honde se interaksies met wild kan ontstaan. Die impak van huishonde op wilde dierebevolkings regverdig verdere navorsing en oorweging.

Bronne:

- Die gesprek