Verken die heelal se vroeë jare: waarnemingskosmologie en radio-eksperimente

Cynthia Chiang, 'n medeprofessor in fisika aan die McGill Universiteit, was nog altyd aangetrokke om met haar hande te werk. Hierdie passie het haar na die veld van waarnemingskosmologie gelei, waar sy die oorsprong en ontwikkeling van die kosmos bestudeer deur data oor die heelal se vroeë jare in te samel.

Chiang se reis na waarnemingskosmologie het begin toe sy 'n laboratorium by die California Institute of Technology besoek het tydens haar aansoekproses vir nagraadse skool. Sy was dadelik geboei deur die vakuumtoerusting en kriostate, en het geweet dat sy hierdie veld wou volg. Nadat sy haar doktorsgraad voltooi het, het sy by die Planck-teleskoop se wetenskapspan aangesluit om die kosmiese mikrogolfagtergrond (CMB) te bestudeer. Chiang wou egter daaraan werk om haar eie instrument te bou.

Terwyl hy haar volgende stappe oorweeg het, het Chiang 'n jaar by die Suidpool deurgebring as 'n oorwinter-wetenskaplike vir die Suidpool-teleskoop. Tydens haar tyd daar het sy in kosmiese radiogolwe begin belangstel en die oorgang gemaak van die bestudering van kosmiese mikrogolwe na kosmiese radiogolwe. Chiang is nou gefokus op die bou, ontplooiing en bedryf van instrumente wat radioseine van die vroeë heelal se deurslaggewende eras, spesifiek die donker eeue en kosmiese dagbreek, kan opspoor.

Die donker eeue verwys na 'n tyd toe die heelal hoofsaaklik uit neutrale waterstofgas saamgestel is. Kosmiese dagbreek het effens later plaasgevind toe die eerste sterre gevorm is. Hierdie eras is uitdagend om waar te neem, wat vereis dat navorsers na afgeleë plekke op Aarde gaan om inmenging van die res van die kosmos te minimaliseer.

Chiang se handgeboude instrumente het ten doel om die lig van die eerste kosmiese sonsopkoms en die donker eeue voor dit vas te vang. Tans het slegs een span, genaamd EDGES, potensiële waarnemings van die kosmiese dagbreek-era gerapporteer, maar hul resultate moet steeds bevestiging of weerlegging van ander instrumente hê.

In 'n onderhoud met Quanta bespreek Chiang haar ervarings by die Suidpool, die besonderhede van haar werk in waarnemingskosmologie en die opwinding om raaisels deur wetenskaplike navorsing op te los.

Definisies:

Waarnemingskosmologie: Die studie van die oorsprong, struktuur en evolusie van die heelal deur die versameling en ontleding van waarnemingsdata.

Kosmiese mikrogolf agtergrond (CMB): Oorblyfselstraling van die Oerknal, wat gebruik word om die vroeë heelal te bestudeer.

Kosmiese Donker Eeue: 'n Tydperk in die vroeë heelal toe die heelal hoofsaaklik uit neutrale waterstofgas saamgestel is, wat gelei het tot 'n donker lug sonder sterre en sterrestelsels.

Kosmiese dagbreek: Die era toe die eerste sterre begin vorm het, wat die einde van die donker eeue aandui. Hierdie vroeë sterre was anders as die sterre wat in die hedendaagse heelal waargeneem is.

21 sentimeter lyn: ’n Spesifieke radiogolflengte wat deur waterstofatome uitgestraal word, wat gebruik kan word om verskillende tydperke in die heelal se geskiedenis te bestudeer.

