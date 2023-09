Die verborge impak: die ontbloot van die aarde se verborge meteoorkraters

Die sonnestelsel is gevul met bewyse van gewelddadige botsings en meteoriete. Op aarde is hierdie tekens egter dikwels skaars en verduister. Anders as die Maan of Mercurius, is die aarde se kraters uitgevee deur natuurlike prosesse soos wind, water en plaattektoniek. Sommige kraters word in die aardkors ingetrek, terwyl ander onder ysplate, waterliggame of lae sediment versteek bly. Dit het dit tot onlangs moeilik gemaak om kraters op ons planeet op te spoor en te bestudeer.

Wetenskaplikes het verskeie metodes ontwikkel om die teenwoordigheid van kraters te identifiseer en te bevestig. Een van die mees betroubare aanwysers is die teenwoordigheid van geskokte kwarts, wat 'n tipe rots is wat bewyse toon van skielike drukverhoging, tipies veroorsaak deur 'n impakgebeurtenis. Nog 'n duidelike teken is die vorming van splinterkegels, keëlvormige kenmerke wat net in impakterreine voorkom. Daarbenewens bevestig die ontdekking van hoëdruk polimorfe, mikroskopiese korrels van gesteentes met 'n gewysigde kristalstruktuur, die teenwoordigheid van 'n krater verder.

Ten spyte van die uitdagings het navorsers daarin geslaag om talle versteekte meteoorkraters op Aarde te ontbloot. Hier is 'n paar noemenswaardige voorbeelde:

1. Die Hiawatha-gletser-impakkrater: Versteek onder 'n kilometer ys in noordwes Groenland, het hierdie krater van 31 kilometer deursnee onontdekt gebly tot 2018. Die impak het vermoedelik ongeveer 58 miljoen jaar gelede plaasgevind en is die mees noordelike krater.

2. Die Chesapeake Bay Meteor Crater: Versteek onder honderde meters sediment, is hierdie massiewe meteoor krater gevind in 1983. Die impak, wat sowat 35 miljoen jaar gelede plaasgevind het, het tsoenami's geskep wat Europa bereik het en die vorming van Chesapeake Bay beïnvloed het.

3. Die Sudbury-kom: Hierdie geërodeerde krater is 1.8 miljard jaar gelede in Ontario, Kanada, gevorm en is een van die grootste impakterreine op aarde. Die impak was die gevolg van 'n komeet en het veroorsaak dat gesmelte rots uit die mantel in die kom opstyg, met uitwerpsels wat wêreldwyd versprei is.

4. Chicxulub, die Dinosourus-moordenaar: Die Chicxulub-impakkrater, geleë aan die kus van Mexiko, is veroorsaak deur die asteroïde wat verantwoordelik was vir die uitsterwing van die dinosourusse. Hierdie wasbak van 180 kilometer deursnee is ontdek 'n dekade nadat wetenskaplikes 'n buiteaardse materiaallaag geïdentifiseer het, wat die impak se verband met die massa-uitsterwingsgebeurtenis bevestig.

5. Nadir: Begrawe onder byna 'n halwe kilometer sediment, is hierdie krater naby die Nadir-seeberg aan die kus van Wes-Afrika in 2020 ontdek. Dit het ongeveer dieselfde tyd as die Chicxulub-impak gevorm en laat vrae ontstaan ​​oor die voorkoms van veelvuldige asteroïde-impakte .

6. Yilan-krater: Gevind in China se woude in 2021, is Yilan-krater die gedeeltelike oorblyfsels van 'n redelik onlangse impak, wat na raming ongeveer 46,000 53,000 tot 100,000 XNUMX jaar gelede plaasgevind het. Dit is tans die grootste bekende krater wat minder as XNUMX XNUMX jaar oud is.

7. 'n Meteoriese wyn: In die suide van Frankryk huisves 'n 200 meter wye depressie 'n wynmakery genaamd "Domaine du Météore." Alhoewel dit aanvanklik as 'n grap gedink is, is dit vermoedelik die gevolg van 'n meteoorinslag.

Navorsing na versteekte meteoorkraters verskaf waardevolle insigte in die Aarde se geskiedenis van kosmiese bombardement. Hierdie ontdekkings beklemtoon die dinamika van ons planeet en die belangrike rol wat impakte gespeel het in die vorming van sy oppervlak en ekosisteme.

