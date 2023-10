CU Boulder se ekonomiese impak in Colorado bereik $4.3 miljard

'n Nuwe studie wat deur die Besigheidsnavorsingsafdeling van CU Boulder se Leeds Business School of Business gedoen is, het aan die lig gebring dat die universiteit 'n beduidende ekonomiese impak in die hele staat Colorado gegenereer het, altesaam $4.3 miljard gedurende die 2022-23-boekjaar. Dit is 'n toename vanaf $3.3 miljard in die vorige jaar.

Die studie het verskeie faktore ontleed wat bygedra het tot CU Boulder se ekonomiese impak. Die universiteit het altesaam 19,189 1.1 fakulteite, personeel en studente in diens gehad, met 'n gesamentlike salaris- en voordele-uitgawe van $1.8 miljard. Hierdie indiensneming het 'n direkte ekonomiese impak van $XNUMX miljard geskep, wat nie net die salarisse insluit nie, maar ook die universiteit se besteding aan goedere en dienste van plaaslike verskaffers.

Verder het CU Boulder se indirekte en geïnduseerde impak, wat voortgespruit het uit navorsing en tegnologie-oordrag, maatskappygroei en werkskepping vergemaklik, wat gelei het tot 'n totale impak van $2.5 miljard. Faktore soos inflasie, verhoogde arbeidsuitgawes en verbeterde datakwaliteit met meer gedetailleerde uitgawes wat aan Colorado toegewys is, het bygedra tot die groter ekonomiese impak. CU Boulder se status as die grootste ekonomiese bydraer tot die Boulder metropolitaanse statistiese gebied demonstreer ook die betekenis daarvan vir die plaaslike ekonomie.

Daarbenewens het die studie bevind dat CU Boulder se navorsingsuitgawes $643 miljoen beloop het, wat 'n ekonomiese bydrae van $1.2 miljard tot gevolg gehad het. Die universiteit se nie-plaaslike studente- en besoekersbesteding in die staat het $777 miljoen bereik, wat uitgawes vir huur, kruideniersware, vervoer, kindersorg, ontspanning en gesondheidsorg insluit.

CU Boulder se direkte besteding gedurende die boekjaar is op $700 miljoen geraam, wat begrote koste vir konstruksieprojekte ingesluit het. Veral die Hellems Arts and Sciences en Mary Rippon Buitelugteater opknappingsprojekte was van die grootste projekte by CU Boulder.

Wanneer die algehele ekonomiese impak van alle kampusse en geaffilieerde hospitale van die Universiteit van Colorado-stelsel in ag geneem word, het die totale impak regdeur die staat 'n indrukwekkende $17.2 miljard bereik gedurende die 2022–23 boekjaar, wat 'n totaal van 98,175 werksgeleenthede ondersteun hoofsaaklik in die Boulder, Denver , en Colorado Springs metropolitaanse gebiede.

Dit is belangrik om daarop te let dat die studie nie die impak van alumni, afgetredenes, atletiek of tegnologie-oordrag ingesluit het nie. Hierdie bevindings beklemtoon egter die beduidende bydrae wat CU Boulder tot die staat se ekonomie en algehele lewenskwaliteit maak.

