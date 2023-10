Die Draconid Meteor Shower: Wat jy moet weet

Die jaarlikse Draconid-meteoorreën gaan hierdie naweek 'n hoogtepunt bereik, wat 'n wonderlike geleentheid bied vir lugkykers om 'n hemelse skouspel te aanskou. Van 6 Oktober tot 10 Oktober sal die hoogtepunt van die Draconid-meteoorreën na verwagting Sondag of Maandag plaasvind. Vanjaar sal die maan minder as 20% verlig wees, wat donker lug beloof wat ideaal is vir meteoriete.

Om die stortreën waar te neem, begin deur die Draco-konstellasie op te spoor, dit is waar die Drakoniede blykbaar ontstaan. In Noord-Amerika kan die Draco-konstellasie hoog na die noordweste ná sononder gevind word. As Ursa Major, ook bekend as die Big Dipper, sigbaar is, sal Draco ongeveer 30 grade bo dit wees. Alternatiewelik kan jy 'n sterrekyk-toepassing gebruik om die konstellasie te help opspoor. Vind 'n plek weg van ligbesoedeling, sit 'n gemaklike stoel op en laat jou oë aanpas. Met 'n bietjie geluk kan jy dalk 'n blik op hierdie "vallende sterre" kry.

Die Draconids word geskep deur puin van Comet 21P/Giacobini-Zinner. Soos die komeet deur die sonnestelsel beweeg, laat dit stukke rots en ys agter. Wanneer die aarde deur hierdie puin gaan, brand dit in ons atmosfeer op, wat lei tot die ligstrepe wat ons meteore noem.

Komeet 21P/Giacobini-Zinner is 'n relatief klein komeet, met 'n deursnee van ongeveer 1.24 myl (2 kilometer). Dit wentel een keer elke 6.6 jaar om die son en is in 1900 deur die Franse sterrekundige Michel Giacobini ontdek. Die Draconid-meteoorreën wat met hierdie komeet geassosieer word, het in die verlede indrukwekkende vertonings opgelewer, veral in 1933 en 1946. Alhoewel minder aktief in die afgelope jare, 2011 was ook 'n goeie jaar om hierdie meteorietreën waar te neem.

As jy belangstel om anderkant die Draconid-meteoorreën na sterre te kyk, oorweeg dit om die beste teleskope en verkykers te gebruik wat deur kundiges aanbeveel word. Daarbenewens, as jy foto's van die meteorietreën of die naghemel wil neem, sal ons gids oor astrofotografie nuttige wenke verskaf om jou te help om aan die gang te kom.

