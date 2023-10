Wetenskaplikes ontdek nuwe insigte in die verhaal van goud

Wetenskaplikes van die Yale Universiteit en die Suidwes Navorsingsinstituut (SRI) het 'n beduidende ontdekking gemaak oor die vorming van goud en ander edelmetale. Die navorsers, onder leiding van professor Jun Korenaga van Yale se Fakulteit Lettere en Wetenskappe, het hul bevindinge aangebied in 'n studie wat in die Proceedings of the National Academy of Sciences gepubliseer is.

Die studie verskaf antwoorde op jarelange vrae oor hoe goud en platinum hul weg gevind het in vlak sakke binne die Aarde se mantel, eerder as om diep in die planeet se kern te sink. Daarbenewens werp die navorsing lig op die proses van planeetvorming in die heelal.

Tradisioneel is geglo dat edelmetale op aarde neergelê is nadat die planeet miljarde jare gelede met maangrootte liggame in die ruimte gebots het. Die presiese proses van hoe hierdie metale geabsorbeer is, het egter 'n raaisel gebly. Goud en platinum, veral, is hoogs "siderofiele" elemente, wat beteken dat hulle na yster aangetrek word. Op grond hiervan het wetenskaplikes verwag dat hierdie metale in die aarde se metaalkern sou versamel, eerder as naby die oppervlak.

Korenaga en sy span het 'n nuwe teorie ontwikkel wat wentel om 'n "verbygaande" streek in die Aarde se mantel. Hierdie streek, waar die vlak deel van die mantel smelt terwyl die dieper deel solied bly, het unieke eienskappe wat vallende metaalkomponente effektief kan vasvang. Dit lewer hulle stadig aan die res van die mantel. Die navorsers glo dat hierdie afleweringsproses aan die gang is en dat oorblyfsels van die verbygaande streek gesien kan word as geofisiese anomalieë in die diep mantel.

Die bevindinge verskaf nie net insig in die aarde se geologiese en fisiese evolusie nie, maar onthul ook die beduidende tydskale betrokke by die planeet se vorming. Die dinamika van die verbygaande mantelgebied vind binne 'n kort tydperk, ongeveer 'n dag plaas, maar hul invloed op die aarde se evolusie het miljarde jare geduur.

Die navorsing is deur NASA en die National Science Foundation befonds.

