Sterrekundiges ontbloot "Cosmic Vine" wat groot sterrestelsels aanbied

’n Internasionale span sterrekundiges het ’n merkwaardige ontdekking gemaak—’n grootskaalse struktuur in die heelal wat ten minste 20 massiewe sterrestelsels huisves. Hierdie struktuur, wat die "Kosmiese Wingerdstok" genoem word, strek oor ongeveer 13 miljoen fisiese ligjare. Die bevinding, uiteengesit in 'n onlangse referaat oor die voordrukbediener arXiv, bied waardevolle insigte oor die vorming en evolusie van sterrestelsels.

Hierdie digte strukture van sterrestelsels word beskou as die voorlopers van sterrestelselswerms, die mees massiewe gravitasiegebonde stelsels in die heelal. Om hierdie strukture te bestudeer en te verstaan ​​is van kardinale belang vir die ontrafeling van die raaisels van hoe sterrestelsels vorm en verander met verloop van tyd.

Onder leiding van sterrekundige Shuowen Jin van die Tegniese Universiteit van Denemarke, het die span waarnemings van die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) en die Hubble-ruimteteleskoop (HST) gebruik om die Kosmiese Wingerdstok op te spoor en te ondersoek. Die struktuur, geleë in die Extended Groth Strip (EGS)-veld, is teen 'n rooiverskuiwing van 3.44 waargeneem.

Die kosmiese wingerdstok, wat ongeveer 13.04 miljoen fisiese ligjare lank en 0.65 miljoen ligjare wyd meet, is aansienlik groter as ander kompakte sterrestelselgroepe en proto-groepe by soortgelyke rooiverskuiwings. Dit bestaan ​​uit ten minste 20 massiewe sterrestelsels en ses sterrestelseloordigthede, wat 'n totale massa van 260 miljard sonmassas beslaan.

Twee van die mees massiewe sterrestelsels binne die Kosmiese Wingerdstok, bekend as Galaxy A en Galaxy E, is stil met minimale stervormingsaktiwiteit. Hulle vertoon ook bult-gedomineerde morfologieë. Die navorsers stel voor dat Galaxy E die helderste trossterrestelsel (BCG) kan word as dit uiteindelik in die kern van die Kosmiese Wingerdstok val.

Interessant genoeg, die studie onthul dat Galaxy A en E waarskynlik uitgeblus is deur samesmelting-geaktiveerde sterrebarste of aktiewe galaktiese kerne (AGN) terugvoer voordat hulle by die kern van die Kosmiese Wingerdstok aangesluit het.

Samevattend, hierdie baanbrekende ontdekking beklemtoon die belangrikheid van verdere ondersoek na rustige swermssterrestelsels by hoë rooiverskuiwings. Dit kan waardevolle insigte verskaf oor die vorming en evolusie van die grootste strukture in die heelal. Die komende ESA se Euclid-ruimteteleskoop sal na verwagting aansienlik bydra tot hierdie navorsing, aangesien een van sy wetenskaplike doelwitte is om die struktuur en geskiedenis van die kosmiese web te verken.

Bron: Phys.org

FAQ

Wat is die kosmiese wingerdstok?

Die Kosmiese Wingerdstok is 'n grootskaalse struktuur in die heelal wat ten minste 20 massiewe sterrestelsels huisves. Dit strek oor ongeveer 13 miljoen fisiese ligjare.

Waarom is die ontdekking van die Kosmiese Wynstok betekenisvol?

Die ontdekking van die Kosmiese Wingerdstok bied waardevolle insigte in die vorming en evolusie van sterrestelsels. Dit help sterrekundiges om die prosesse te verstaan ​​wat betrokke is by die vorming van digte sterrestelselstrukture en hul uiteindelike transformasie in sterrestelselswerms.

Wat is die mees massiewe sterrestelsels in die Kosmiese Wingerdstok?

Melkweg A en Sterrestelsel E is die twee mees massiewe sterrestelsels binne die Kosmiese Wingerdstok. Hulle is stil, wat beteken dat hulle lae vlakke van stervormingsaktiwiteit het, en vertoon bult-gedomineerde morfologieë.

Wat kan Galaxy E in die toekoms word?

As Galaxy E in die kern van die Kosmiese Wingerdstok val, het dit die potensiaal om die helderste sterrestelsel (BCG) te word. Hierdie oorgang kan op 'n latere kosmiese tyd plaasvind.

Hoe is die waarnemings van die Kosmiese Wingerdstok gemaak?

Die waarnemings van die Cosmic Vine is gemaak met behulp van data van die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) en die Hubble-ruimteteleskoop (HST). Hierdie waarnemings is in die Extended Groth Strip (EGS) veld gedoen.