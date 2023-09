Swart gate gevind by rekord-brekende nabyheid aan die aarde

'n Onlangse ontdekking het die teenwoordigheid van swart gate op 'n merkwaardige nabye afstand van die aarde aan die lig gebring. Die Hyades Star Cluster, wat 153 ligjaar weg geleë is, is nou bekend om twee of drie swart gate te huisves. Anders as vorige ontdekkings, is hierdie swart gate in 'n groep wat met die blote oog sigbaar is vanaf 'n matige donker lug.

Die Hyades Star Cluster word dikwels oorskadu deur sy meer bekende buurman, die Pleiades. Die Hyades is egter die naaste sterreswerm aan die aarde. Vorige waarnemings van swart gate was baie verder weg, met die huidige rekordhouer Gaia BH1, wat 1,600 XNUMX ligjare weg geleë is.

Die ontdekking van swart gate in die Hyades-swerm is moontlik gemaak deur presisiemetings van die liggings en bewegings van die swerm se sterre. Rekenaarmodelle is gebruik om die verspreiding van sterre om die swerm se middelpunt te herhaal, en die beste passings is gevind wanneer twee of drie swart gate ingesluit is.

Hierdie waarneming het belangrike implikasies vir die begrip van die evolusie van sterreswerms en hul bydrae tot gravitasiegolfbronne. Dit verskaf ook waardevolle insigte oor hoe die teenwoordigheid van swart gate die dinamika van sterreswerms beïnvloed.

Die meeste soektogte na swart gate het gefokus op bolvormige trosse in die Melkweg se stralekrans, maar hierdie ontdekking dui daarop dat oop trosse soos die Hyades, wat nader aan die aarde is, opwindende geleenthede bied vir verdere studie.

Die bevindinge van hierdie studie is gepubliseer in die Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

