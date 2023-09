Die oorlewingstrategie van sneeuvlieë: selfamputasie in temperature onder nul

Navorsers van die Universiteit van Washington het 'n interessante ontdekking gemaak oor die oorlewingstrategie van sneeuvlieë. Hierdie vluglose hyskraanvlieë wat yskoue omgewings bewoon, het die vermoë om hul bevrore ledemate self te amputeer om temperature onder nul te verduur. Gepubliseer in Current Biology, die studie getiteld "Sneeuvlieg self-amputeer vriesende ledemate om gedrag te onderhou by temperature onder nul" delf in hierdie uiterste verskynsel.

Anders as die meeste insekte wat in vriespunte onbevoeg raak, kan sneeuvlieë aktief bly selfs in temperature so laag as -10°C. Burgerwetenskaplikes, soos skiërs en bergklimmers, het die sneeuvlieë van afgeleë alpiene streke van die Stille Oseaan-noordwes versamel. Van die 256 volwasse sneeuvlieë wat ingesamel is, het 20% reeds een of meer bene ontbreek.

Deur middel van termiese beelding het die navorsers waargeneem dat sneeuvlieë met 'n gemiddelde liggaamstemperatuur van -7°C kan loop. By sulke lae temperature vorm yskristallisasie binne hul liggaamsvloeistowwe, vanaf die ledemate. Om hierdie kristallisasie te oorleef, amputeer sneeuvlieë hul bene vinnig voordat die ys hul lewensbelangrike organe kan bereik. Die amputasie vind plaas by die gewrig tussen die femur en die trochanter.

Die self-amputasiereaksie kan veroorsaak word deur termosensoriese neurone wat temperatuurveranderinge tydens yskristallisasie opspoor. Terwyl selfamputasie algemeen by ander kraanvoëlvlieë voorkom as 'n reaksie op roofdierbedreigings, reageer sneeuvlieë nie op meganiese stimuli nie. In plaas daarvan word hul bene geamputeer as 'n oorlewingsmeganisme.

Om in uiterste habitatte te woon, bied voordele aan sneeuvlieë. Hul habitat is meestal vry van roofdiere, wat ongestoorde eierlegging moontlik maak. Sneeuvlieë is selfs waargeneem wat vir lang tydperke openlik op die oppervlak van die sneeu paring. Die toekoms van sneeuvlieë is egter onseker as gevolg van mens-geïnduseerde klimaatsverandering. Die verlies van sneeupak aan die einde van die winter wat deur klimaatsverandering veroorsaak word, sal die termiese toestande en oorlewing van sneeuvlieë beïnvloed, wat moontlik tot hul uitsterwing kan lei.

Ten slotte, sneeuvlieë se self-amputasie is 'n ongelooflike aanpassing wat hulle in staat stel om in temperature onder nul te oorleef. Hulle bestaan ​​word egter bedreig deur die veranderende klimaat en verlies van hul natuurlike habitatte.

Bronne:

– Dominic Golding et al, “Sneeu vlieg self-amputeer vriesende ledemate om gedrag by temperature onder nul te handhaaf,” Current Biology (2023). DOI: 10.1016/j.cub.2023.09.002

– Aanhaling: Die koue verhaal van sneeuvlieë, selfamputasie, oorlewing en gewisse dood (2023, 28 September) gehaal 28 September 2023 van [bron-URL]