’n Ander perspektief: is die heelal kleiner as wat ons dink?

Volgens 'n nuwe studie kan die waarneembare heelal eintlik die meeste wees van wat daar is. Terwyl die meeste kosmoloë glo dat ons waarneembare hoekie van die heelal net 'n klein deel van 'n baie groter of selfs oneindige skepping is, argumenteer hierdie studie anders.

Een rede waarom wetenskaplikes lank glo die heelal is groot, is as gevolg van die verspreiding van sterrestelselswerms. As die heelal net uitgebrei het na wat ons kan sien, sou sterrestelsels buite ons waarneembare bereik nie deur gravitasiekragte na ons toe getrek word nie, wat 'n asimmetriese groeperingspatroon skep. Sterrestelsels groepeer egter eenvormig op groot skaal regdeur die sigbare heelal, wat homogeniteit en isotropie suggereer.

Ruimtetyd wys ook na 'n groter heelal. As ruimtetyd nie plat was nie, sou ons persepsie van verre sterrestelsels verwring word, wat hulle óf baie groter óf kleiner laat lyk het as wat hulle werklik is. Die feit dat verre sterrestelsels net effens groter lyk as gevolg van kosmiese uitbreiding, dui daarop dat die kosmos minstens 400 keer groter as die waarneembare heelal moet wees.

Daarbenewens bied die kosmiese mikrogolfagtergrond, wat amper 'n perfekte swartliggaam is, 'n legkaart. Klein temperatuurskommelings opsy, dit is meer eenvormig as wat dit behoort te wees. Om dit te verduidelik, het sterrekundiges vroeë kosmiese inflasie kort ná die Oerknal voorgestel. As hierdie model akkuraat is, kan die heelal ongeveer 10^26 keer groter wees as wat ons kan waarneem.

Hierdie nuwe studie ondersoek egter snaarteorie en die idee van die "moerasland". Snaarteorie, 'n versameling wiskundige metodes, help om komplekse fisiese modelle te ontwikkel. Sommige snaarteorie-modelle is meer belowend as ander, met sommige wat versoenbaar is met kwantumswaartekrag en ander nie. Die meeste inflasionêre stringteorie-modelle val in die "moerasland", wat aandui dat hulle nie belowend is nie.

Die navorsers van hierdie studie stel die idee van hoër-dimensionele strukture binne snaarteorie voor om die heelal sonder vroeë kosmiese inflasie te verduidelik. Hierdie benadering maak voorsiening vir 'n heelal wat net honderd of duisend keer groter is as wat ons kan waarneem. Alhoewel hierdie studie 'n ander perspektief bied, is verdere navorsing en waarnemings nodig om hierdie bevindinge te bevestig of uit te daag.

