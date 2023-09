Kan muise 'n nuwe liedjie leer?

Vir jare het navorsers geglo dat muisliedjies instinktief en vas was. In 2012 het 'n span neurobioloë by Duke Universiteit egter 'n eksperiment uitgevoer om hierdie aanname te toets. Die navorsers het vyf muise chirurgies doof en hul liedjies vergelyk met dié van horende muise. Hulle het gevind dat die liedjies van oorgedoofde muise verneder en onherkenbaar geword het, wat daarop dui dat die vermoë om jouself en ander te hoor, deurslaggewend is vir 'n muis se lied.

Hierdie eksperiment het leidrade verskaf oor die oorsprong van taal, wat lank reeds as "die moeilikste probleem in die wetenskap" beskou word. Terwyl vokale leer by spesies soos sangvoëls en walvisse waargeneem is, het wetenskaplikes geglo dat hierdie vermoëns nie met menslike taal verband hou nie. Die ontdekking van vokale leer by muise het voorgestel dat taalkritiese kapasiteit op 'n kontinuum kan bestaan.

Ander bevindinge het die lyn tussen menslike en dierlike kommunikasie verder vervaag. Skilpaaie wat klanke produseer en daarop reageer, koraallarwes wat gesonde riwwe kan hoor, en plante wat geluide kan opspoor, is almal bestudeer. Hierdie ontdekkings dui daarop dat bedoeling en betekenis in niemenslike klanke gevind kan word, wat dui op die ontstaan ​​van reëlsgebaseerde strukture in taal.

Vir eeue is taal gesien as 'n unieke eienskap van mense, wat ons van ander spesies onderskei. Hierdie oortuiging het ons heerskappy oor diere geregverdig en die evolusie van taal 'n raaisel gemaak. Kenners in linguistiek, biologie en kognitiewe wetenskap vermoed egter nou dat taal moontlik komponente oor spesies gedeel het, wat lig werp op die innerlike lewens van diere en ons eie evolusionêre geskiedenis.

Bron: The New York Times

Definisies:

– Vokale leer: Die vermoë om te leer en klanke te produseer deur nabootsing en oefening.

– Sonogram: 'n Visuele voorstelling van klank, wat die frekwensie en intensiteit van verskillende komponente toon.

– Neurobioloog: 'n Wetenskaplike wat die senuweestelsel en sy verhouding tot gedrag bestudeer.

– Walvisse: Seesoogdiere, insluitend dolfyne en walvisse.

– Pinnipeds: Seesoogdiere, insluitend robbe en seeleeus.

– Voorbreine: Die voorste deel van die brein, verantwoordelik vir hoër kognitiewe funksies.

– Ondergedompelde landbrug: ’n Landverbinding tussen twee landmassas wat onder water is weens stygende seevlakke.