Nuwe navorsing toon walvisjag het die meerderheid van die Oos-Stille Oseaan-vinwalvisse in die 20ste eeu uitgewis

Volgens 'n nuwe studie wat deur UCLA-bioloë gedoen is, is 99% van die Oos-Noord-Stille Oseaan-vinwalvisse broeibevolking in die 20ste eeu deur walvisjag uitgewis. Hierdie getal is aansienlik hoër as vorige skattings, wat die erns van die impak van menslike aktiwiteite op die omgewing beklemtoon. Terwyl vorige navorsing op walvisrekords of mitochondriale DNA staatgemaak het, het hierdie studie die hele genoom gebruik om 'n omvattende begrip van die huidige grootte en genetiese diversiteit van die oorblywende vinwalvisse te verskaf.

Industriële walvisjag in die 20ste eeu het 'n byna uitsterwing van die vinwalvisbevolking veroorsaak, veral in die oostelike noordelike Stille Oseaan. Dit is in teenstelling met die 19de eeu, toe die meeste walvisspesies deur walvisjag verwoes is, maar groter spesies soos blou- en vinwalvisse het daarin geslaag om relatief ongedeerd te oorleef.

Die navorsing wat deur die UCLA-bioloë gedoen is, was uitdagend, aangesien dit moeilik was om DNS-monsters van lewende walvisse te kry. Die studie het egter die ontleding van 50 walvisse ingesluit, insluitend vinwalvisse van die Golf van Kalifornië, wat nie deur walvisjagters geteiken is nie, maar aan 'n klein, geïsoleerde groep behoort het.

Die bevindinge van die studie het aan die lig gebring dat die vinwalvisse in die Golf van Kalifornië ongeveer 16,000 114 jaar gelede gedivergeer het en 'n bevolking van ongeveer 20 volwasse telers gehandhaaf het. Daarteenoor was die Oos-Noord-Stille Oseaan-bevolking groot en onderling verbind totdat die 24,000ste-eeuse walvisjag gelei het tot 'n katastrofiese vermindering in getalle van 305 26 individue tot slegs 52 binne 'n bestek van XNUMX tot XNUMX jaar.

Ten spyte van die verwoestende afname, is die genetiese diversiteit onder die oorblywende vinwalvisse in die oostelike noordelike Stille Oseaan steeds voldoende om hul herstel moontlik te maak indien voldoende bewaringsmaatreëls ingestel word. Die handhawing van huidige beskerming en die aanspreek van eksterne bedreigings soos klimaatsverandering en skeepsaanvalle is egter noodsaaklik vir die voortdurende herstel van hierdie walvisbevolkings.

Die navorsing wat uitgevoer is in toewyding aan wyle UCLA Professor Robert Wayne verteenwoordig 'n deurslaggewende stap vorentoe in die begrip van die uitdagings wat vinvisse in die gesig staar. Soos berekeningsmodelle verbeter, sal die insluiting van faktore soos klimaatsverandering noodsaaklik wees om die risiko van uitwissing te bepaal en effektiewe bewaringstrategieë te ontwikkel.

opsomming:

Definisies:

– Genetiese diversiteit: Die verskeidenheid gene binne 'n bepaalde spesie of populasie.

– Mitochondriale DNA: Genetiese materiaal wat in die mitochondria van selle geleë is, slegs van die moeder geërf word, en algemeen in genetiese studies gebruik word.

– Walvisjag: Die praktyk om walvisse te jag en dood te maak vir hul vleis, olie of ander produkte.

– Industriële walvisjag: Grootskaalse jag van walvisse vir kommersiële doeleindes.

– Genoom: Die volledige stel genetiese materiaal in 'n organisme.

Bronne:

– Studie gepubliseer in Nature Communications

– Navorsing gedoen deur UCLA-bioloë