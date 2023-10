Die geboorte van 'n nuwe planeet: Waarneming van die nagloed van 'n planetêre botsing

Sterrekundiges het moontlik die nasleep van 'n massiewe botsing tussen twee reusagtige planete opgespoor, 'n verskynsel wat tot die skepping van 'n nuwe planeet kan lei. Hierdie waarneming bied 'n seldsame geleentheid om die geboorte van 'n planeet in reële tyd te aanskou en werp lig op die proses van planeetvorming.

In Desember 2021 het sterrekundiges ongewone flikkering opgemerk van 'n sonagtige ster wat ongeveer 1,800 21 ligjare van die aarde af geleë is. Die ster, bekend as ASASSN-XNUMXqj, het veranderinge in sigbare lig oor etlike maande getoon, en het soms amper verdwyn voordat dit na sy oorspronklike helderheid teruggekeer het. Hierdie verduistering-verskynsel word dikwels toegeskryf aan materiaal wat tussen die ster en Aarde beweeg.

Dit was egter 'n amateur-sterrekundige met die naam Arttu Sainio wat 'n betekenisvolle waarneming uitgewys het. Hy het opgemerk dat twee en 'n half jaar voor die ster se verdoof die vrystelling van infrarooi lig vanaf sy ligging met ongeveer 4% toegeneem het. Dit het die vraag laat ontstaan ​​of hierdie twee stelle waarnemings verband hou en wat rondom ASASSN-21qj kan gebeur.

In 'n studie wat in Nature gepubliseer is, stel navorsers voor dat die waarnemings verklaar word deur 'n rampspoedige botsing tussen twee planete. Reuse-impakte speel 'n deurslaggewende rol in die vorming van planeet, wat hul groottes, samestellings, termiese toestande en wentelpatrone bepaal. Terwyl sulke botsings glo verantwoordelik is vir verskeie verskynsels in ons sonnestelsel, was direkte bewyse van voortslepende reuse-impakte in die sterrestelsel skaars.

Volgens die navorsers sou die botsing in die aanvanklike ure meer energie vrygestel het as wat die ster self uitstraal. Die impak sou ’n warm, gloeiende massa materiaal geskep het wat baie groter is as die oorspronklike planete, wat die infrarooi verheldering verduidelik wat deur NASA se WISE-ruimteteleskoop waargeneem is. Die uitgebreide planetêre liggaam wat deur die botsing geproduseer word, sal miljoene jare neem om af te koel en te krimp, en uiteindelik 'n nuwe planeet vorm.

Die botsing sou ook rommel in verskillende wentelbane om die ster uitgestoot het, met 'n fraksie daarvan wat verdamp het en wolke van klein ys en rotskristalle gevorm het. Hierdie klonterige wolk van materiaal het die sigbare lig van die ster belemmer, wat die wisselvallige verduistering veroorsaak het. Die navorsers bespiegel dat die botsing twee Neptunus-agtige wêrelde wat ryk is aan ys behels het.

Die bestudering van hierdie sterrestelsel kan waardevolle insigte verskaf oor die proses van planeetvorming. Die navorsers skat dat die liggaam na die impak honderde keer so groot soos die Aarde moes gewees het, wat daarop dui dat die botsende planete verskeie kere die massa van die Aarde was en moontlik soortgelyk in grootte aan Uranus en Neptunus was. Die temperatuur van die na-impak liggaam word geskat op ongeveer 700°C, wat die teenwoordigheid van elemente met lae kooktemperature, soos water, aandui.

Verdere waarnemings met behulp van teleskope soos NASA se JWST sal wetenskaplikes in staat stel om die puinwolk te ondersoek, deeltjiegroottes en samestellings te bepaal, die chemie van die na-impakliggaam te bestudeer en die verkoelingsproses daarvan te volg. Hierdie langtermyn-waarneming sal navorsers in staat stel om die evolusie van die stelsel te sien en ons begrip van reuse-impakte en planetêre stelsels uit te brei.

Ten slotte, die opsporing van 'n planeetbotsing en die daaropvolgende vorming van 'n nuwe planeet bied 'n unieke geleentheid om die geboorte van 'n wêreld in reële tyd te aanskou. Hierdie waarnemings sal bydra tot ons kennis van planeetvormingsprosesse en waardevolle insigte in die dinamika van planetêre stelsels verskaf.

Bronne:

– Oorspronklike artikel: The Conversation (Creative Commons-lisensie)

– Beeld: Pixabay