Verslaafde Afrikane het 'n belangrike rol gespeel in die vroeë beesbedryf in die Amerikas

’n Nuwe studie wat die DNS van beeste se bene en tande ontleed, dui daarop dat van die eerste cowboys in die Amerikas verslaafde Afrikane was. Hierdie Afrikane het waardevolle herdepraktyke saamgebring wat deurslaggewend was vir die sukses van beesplase in die streek.

Voor Christopher Columbus se aankoms in die Amerikas in 1492 het koeie nie daar bestaan ​​nie. Columbus het beeste saamgebring toe hy 'n Spaanse kolonie in Hispaniola, die Karibiese eiland wat Haïti en die Dominikaanse Republiek insluit, gestig het. Europeërs het geglo dat die oorspronklike beeskuddes in die Amerikas afkomstig was van Europese vee wat van die Spaanse Kanariese Eilande aan die Afrika-kus gebring is. Die nageslag van hierdie beeste is toe na lande soos Mexiko, Panama en Colombia gestuur.

Nuwe DNA-navorsing daag egter hierdie tradisionele begrip uit. Die studie, gepubliseer in Scientific Reports, het die DNS van 21 beeste van vyf argeologiese terreine ontleed wat uit die 16de tot 18de eeue dateer. Terwyl sewe vroeë beesmonsters hul oorsprong hoofsaaklik aan Europa verbind het, het een monster van 'n terrein in Mexiko 'n seldsame afkoms getoon wat waarskynlik van Afrika is. Dit dui daarop dat van die vroegste beeste in die Amerikas regstreeks uit Afrika deur die slawehandel ingevoer is.

Namate veeboerdery in die Amerikas gegroei het, glo historici dat slawehandelaars spesifiek Wes-Afrikaners uit herdersgemeenskappe geteiken het en hulle met geweld saam met hul beeste geneem het. Hierdie bekwame Afrika-boere het 'n beduidende rol gespeel in die sukses van die beesboerdery. Hulle het moontlik praktyke uitgevind soos om beeste uit spesiale saals te lasso, wat bygedra het tot die uitbreiding van die bedryf in die Karibiese Eilande, Mexiko en die suide van die Verenigde State.

Hierdie navorsing beklemtoon die belangrikheid van Afrikane en hul beeste in Spaanse handelsnetwerke. Sonder die kennis en kundigheid van verslaafde Afrika-veewagters het die Spaanse veeboerdery-industrie dalk nie gefloreer soos dit gedoen het nie. Verdere navorsing is nodig om die verwantskap tussen beeste wat na verskillende gebiede van vroeë Spaanse kolonialisme ingevoer word, soos Florida, Georgia en Noord-Carolina, te ondersoek.

Bronne:

Oorspronklike artikel: Live Science

Wetenskaplike referaat: Wetenskaplike verslae