Thales Alenia Space om Turkye se baanbreker-maanreis te ondersteun

Thales Alenia Space, 'n toonaangewende lugvaartmaatskappy, het 'n beduidende kontrak verkry om Turkye te help met sy ambisieuse maansending. Die gesamentlike onderneming, wat deur Thales en Leonardo besit word, sal belangrike kommunikasietegnologie vir Turkye se eerste maanonderneming, AYAP-1, verskaf.

Onder die Nasionale Ruimteprogram wat deur die Turkse Ruimte-agentskap geïnisieer is, is die AYAP Lunar Research Program daarop gemik om waardevolle data van ons naaste hemelse buurman te verken en in te samel. Tübitak Uzay, die bekende Turkse Ruimtetegnologie-navorsingsinstituut, is verantwoordelik vir die ontwikkeling, integrasie, toetsing, lansering en bedryf van die AYAP-1-ruimtetuig.

Om naatlose kommunikasie deur die hele missie te verseker is uiters belangrik vir die sukses daarvan. Thales Alenia Space se kundigheid in lugvaarttegnologie sal in werking gestel word terwyl hulle die S-band-transponder lewer, 'n belangrike komponent van die telemetrie-, opsporings- en beheersubstelsel van die AYAP-1. Hierdie transponder sal die oordrag van belangrike data terug na die aarde fasiliteer, wat wetenskaplikes en navorsers in staat stel om die ruimtetuig se vordering noukeurig te monitor en waardevolle insigte te verkry.

Thales Alenia Space het 'n prysenswaardige prestasiegeskiedenis in die verskaffing van toonaangewende oplossings vir ruimteverkenningsmissies. Hul innoverende benadering tot lugvaarttegnologie het hulle 'n betroubare vennoot vir verskeie ruimte-agentskappe wêreldwyd gemaak. Met hierdie vennootskap word Turkye se strewe na ruimteverkenning verder versterk.

Deur 'n vennootskap met Thales Alenia Space kry Turkye toegang tot toonaangewende kennis en vooruitgang in kommunikasietegnologie. Hierdie samewerking sal nie net Turkye se vermoëns in ruimtenavorsing versnel nie, maar ook internasionale samewerking in die verkenning van ons heelal bevorder.

