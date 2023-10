Die bekendstelling van THEOS-2 Aardwaarnemingsatelliet verbeter Thailand se geo-inligtingstelsel

Die Geo-Informatika en Ruimtetegnologie-ontwikkelingsagentskap van Thailand (GISTDA) en Airbus het die THEOS-2 Aardwaarnemingsatelliet suksesvol vanaf Europa se ruimtehawe in Frans-Guyana gelanseer. Hierdie bekendstelling is 'n belangrike mylpaal in die vennootskap tussen GISTDA en Airbus, wat in 2018 begin het toe Airbus gekies is om Thailand se volgende generasie nasionale geo-inligtingstelsel te ontwikkel.

THEOS-2 is die opvolger van THEOS-1, die satelliet wat in 2008 deur Airbus gelanseer is. Ten spyte van die oorskryding van sy verwagte operasionele leeftyd van 10 jaar, verskaf THEOS-1 steeds waardevolle beeldmateriaal. As deel van die THEOS-2-program sal GISTDA se geo-inligtingstelsel nou baat vind by satellietdata van die Airbus-konstellasie van optiese en radar-aardwaarnemingsatelliete, insluitend Pléiades en TerraSAR-X.

Benewens THEOS-2, sluit die kontrak tussen GISTDA en Airbus die ontwikkeling van THEOS-2 SmallSAT in. Hierdie kleiner satelliet, gebaseer op Surrey Satellite Technology Limited se CARBONITE-reeks, is aan Thailand afgelewer. Die vennootskap behels ook 'n omvattende kapasiteitsbouprogram wat Thaise ingenieurs in staat stel om deel te neem aan die ontwikkeling van toepassings, grondsegmente en die SmallSAT-ruimtetuig.

SSTL, 'n filiaal van Airbus, het 'n opleidingsprogram vir GISTDA voorgestel om Thailand se satellietontwikkelingsvermoëns verder te verbeter. Die opleidingsprogram het ten doel om Thaise ingenieurs te bemagtig om soortgelyke klein satelliete binne die land te ontwerp, vervaardig, integreer en toets.

Die THEOS-2-program sal 'n deurslaggewende rol speel in GISTDA se toekomstige Thaise Aardewaarnemingstelsel. Die satelliet se beeldmateriaal sal verskeie toepassings ondersteun, insluitend maatskaplike en sekuriteitsbestuur, stads- en ekonomiese korridorbestuur, natuurlike hulpbron- en ekosisteembestuur, waterbestuur, rampbestuur en landboubestuur.

Algehele, die lansering van THEOS-2 Aardwaarneming satelliet versterk Thailand se geo-inligting vermoëns en baan die weg vir toekomstige vooruitgang in satelliet tegnologie ontwikkeling binne die land.

Definisies:

– Geo-informatika en ruimtetegnologie-ontwikkelingsagentskap van Thailand (GISTDA): 'n Thaise regeringsagentskap wat verantwoordelik is vir die ontwikkeling en administrasie van ruimtetegnologie en geo-inligtingstelsel in Thailand.

– Airbus: 'n Europese multinasionale lugvaartkorporasie wat spesialiseer in die vervaardiging van vliegtuie, satelliete en verdedigingstelsels.

– Aardwaarnemingsatelliet: 'n satelliet wat ontwerp is om inligting oor die aarde se oppervlak, atmosfeer en ander omgewingstoestande in te samel.

– Vega-vuurpyl: ’n Europese verbruikbare lanseringstelsel wat deur die Europese Ruimte-agentskap (ESA) ontwikkel is, wat in staat is om klein tot mediumgrootte loonvragte die ruimte in te lanseer.

– Surrey Satellite Technology Limited (SSTL): 'n Britse satelliettegnologiemaatskappy en 'n filiaal van Airbus, wat spesialiseer in die ontwerp, vervaardiging en bedryf van klein satelliete.

