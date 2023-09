'n Opwindende ringvormige sonsverduistering-kykgeleentheid in Texas State Parks

Texas State Parks maak gereed om uitstekende kykgeleenthede te bied vir 'n ringvormige sonsverduistering wat op 14 Oktober oor die lug van Texas sigbaar sal wees. As gevolg van die verwagte gewildheid van die geleentheid, sal toegang tot staatsparke op daardie dag beperk word tot diegene wat vooraf gekoopte dagpasse of kampeerpermitte het. Dit is belangrik om daarop te let dat 'n staatsparkpas nie toegang waarborg nie, daarom word dit aanbeveel om so gou as moontlik 'n kampplek of dagpas te bespreek om jou plek te verseker.

Die ringvormige verduistering sal oor Texas van Midland/Odessa na Corpus Christi gaan, met sewentien Texas-staatsparke langs sy pad. ’n Verduistering vind plaas wanneer die son, maan en aarde in die ruimte in lyn is. Tydens 'n ringvormige verduistering lyk die maan effens kleiner as die son, wat die illusie skep van 'n ring van vuur in die lug. Die maan sal die son omstreeks 10:20 vm. op 14 Oktober begin blokkeer, en die ring van vuur sal omstreeks 11:40 vm. langs die Texas-New Mexico-grens sigbaar wees.

Die verduistering sal dan suidoos oor die staat reis, met die duur van totaliteit wat wissel na gelang van die uitkykpunt. Hoe nader jy aan die verduistering se pad is, hoe langer sal jy die ring van vuur kan geniet. Dit word aangeraai om te beplan om vroeg op te daag en laat by die parke te bly, aangesien daar verkeersvertragings kan wees as gevolg van besoekers van regoor die staat en die land. Maak seker dat jy genoeg kos, water en brandstof saambring in geval van enige onvoorsiene vertragings.

Wanneer u die verduistering by 'n Texas State Park bywoon, is dit belangrik om slegs in aangewese gebiede te parkeer en van die pad af te bly vir veiligheid. Parkpersoneel sal besoekers aanwys waar om van die sypaadjie af te parkeer indien nodig. Daarbenewens bied die parke veldwagter-geleide programme voor of na die verduistering, so dit word aanbeveel om hierdie insiggewende en opvoedkundige programme by te woon.

Moenie hierdie unieke en opwindende geleentheid misloop om die ringvormige sonsverduistering in Texas State Parke te aanskou nie. Maak jou besprekings en voorbereidings vroegtydig om 'n onvergeetlike ervaring te verseker.

Bronne:

– Texas Parks and Wildlife Department (TPWD)