Tetra Pak vier die nuus dat professor Anne L'Huillier van die Universiteit van Lund, hul navorsings- en innovasievennoot, met die Nobelprys in Fisika 2023 bekroon is. Professor L'Huillier deel die prys met haar kollegas Pierre Agostini en Ferenc Krausz vir hul baanbrekerswerk. werk in die skep van ultrakort ligpulse, wat die studie van vinnige elektronprosesse in attosekondes moontlik maak.

Hierdie navorsing het wye implikasies in verskeie velde, insluitend elektronika en mediese diagnostiek. Lund Universiteit en Tetra Pak is langtermyn-samewerkers wat saamwerk om innovasie te bevorder en hulpbronne tussen die akademie en die industrie te deel. Hierdie vennootskap bevorder 'n dieper begrip van komplekse volhoubaarheidskwessies wat die wêreld vandag in die gesig staar.

Laurence Mott, die uitvoerende vise-president van ontwikkeling en tegnologie by Tetra Pak, spreek sy opgewondenheid en trots uit om die Universiteit van Lund 'n gewaardeerde navorsingsvennoot te noem. Die Nobelprys is 'n belangrike eer in die wêreld van wetenskaplike navorsing, en professor L'Huillier se prestasie is 'n inspirasie vir almal.

In ander nuus, die verpakkingsbedryf in Indië en Asië het merkwaardige veerkragtigheid en groei getoon, wat selfs met inflasie die land se BBP-groei oortref. Packaging South Asia, 'n multi-kanaal B2B publikasie en digitale platform gebaseer in Nieu-Delhi, doen verslag oor die voortdurende vordering en groei van verantwoordelike verpakking in die streek.

Oor die afgelope drie jaar het die kapasiteit vir buigsame filmvervaardiging in Indië met 33% toegeneem. Soortgelyke groei is gesien in monokartonne, riffelwerk, aseptiese vloeistofverpakking en etikette. Ten spyte van uitdagings soos voorsieningsketting-onderbrekings, grondstofpryse en die behoefte aan volhoubare verpakking, is daar steeds aansienlike potensiaal vir groei in die verpakkingsbedryf in Indië en Asië.

Verpakking Suid-Asië dek die hele verpakkingsvoorsieningsketting, van konsep tot rak en verder, insluitend afvalinsameling en herwinning. Hul platform teiken verskeie belanghebbendes in die bedryf, insluitend handelsmerkeienaars, produkbestuurders, verpakkingsontwerpers en herwinners.

Dit is 'n geskikte tyd vir besighede om hul deelname en bemarkingsondersteuning te beplan in die lewendige en doelgerigte besigheidsplatform wat deur Packaging South Asia verskaf word. Vir meer inligting kan besighede uitreik na hul redaksionele en advertensiespanne.

Bronne:

– Tetra Pak vier Nobelpryswen vir navorsingsvennoot, Lund Universiteit

– Verpakking Suid-Asië: Vier groei, kyk na die toekoms