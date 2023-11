Nuwe navorsing onthul agt superaardes wat deur TESS ontdek is

Wetenskaplikes wat NASA se Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) gebruik, het die validering van agt nuwe Super-Aardes aangekondig. TESS se primêre doelwit is om eksoplanete op te spoor wat voor helder sterre in die Aarde se omgewing beweeg, en dit het reeds sowat 400 eksoplanete bevestig. Daar is egter 'n lang lys potensiële kandidate wat wag vir bekragtiging, met byna 6,000 XNUMX inskrywings.

Om hierdie eksoplaneetkandidate te valideer, maak navorsers staat op verdere waarnemings en statistiese metodes. Die Validasie van Transiterende Eksoplanete met Statistical Tools (VaTEST)-projek gebruik statistiese gereedskap en masjienleer om TESS se groot hoeveelheid data te ontleed en versteekte eksoplanete te identifiseer. Deur vals positiewe van werklike seine te onderskei, kan wetenskaplikes nie net eksoplanete bevestig nie, maar ook hul atmosfeer in meer besonderhede bestudeer.

Die onlangse studie, getiteld "VaTEST III: Validation of 8 Potential Super-Earths from TESS Data," bied die bevindinge van 'n span onder leiding van Priyashkumar Mistry, 'n Ph.D. student aan die Universiteit van Nieu-Suid-Wallis, Australië. Die navorsers het grondgebaseerde teleskoopdata, hoë-resolusiebeelding en die statistiese valideringsinstrument TRICERATOPS gebruik om die agt nuwe Super-Aardes te valideer.

Wat belangrik is, is dat ses van hierdie bekragtigde planete binne die kategorie van "sleutelsteenplanete" val. In eksoplaneetwetenskap help ’n sluitsteenplaneet die algehele populasie van eksoplanete verduidelik en werp lig op die radiusgaping-verskynsel wat in eksoplaneetverspreidings waargeneem word. Die radiusgaping verwys na die skaarste aan planete met radiusse tussen 1.5 en 2 aardradius, wat waarskynlik veroorsaak word deur foto-verdampingsmassaverlies as gevolg van 'n ster se X-straal- en UV-emissies.

Die studie stel ook die konsep van die "kosmiese kuslyn" bekend, 'n statistiese neiging wat eksoplanete wat hul atmosfeer behou het, skei van dié wat hulle verloor het weens sterbestraling. Verskeie van die nuut bekragtigde super-aarde lê naby hierdie kosmiese kuslyn, wat hulle waardevolle teikens maak vir toekomstige atmosferiese studies.

Verdere ondersoeke is nodig om beter insigte te verkry in die eienskappe van hierdie super-aarde. Die navorsers beklemtoon die behoefte aan meer presiese massametings en wys dat drie van die planete moontlik vir sulke metings vatbaar kan wees. Daarbenewens is twee van die bekragtigde planete, TOI-771b en TOI-4559b, belowende kandidate vir atmosferiese studies met die James Webb-ruimteteleskoop (JWST). Om die atmosfeer van super-aarde te verstaan, kan deurslaggewende inligting verskaf oor hul plek in die eksoplaneetbevolking en hul verhouding tot die radiusgaping en die kosmiese kuslyn.

Vrae:

V: Wat is TESS?

A: TESS staan ​​vir Transiting Exoplanet Survey Satellite. Dit is 'n NASA-ruimtetuig wat ontwerp is om eksoplanete op te spoor deur die klein dalings in sterlig waar te neem wat veroorsaak word deur planete wat voor hul gasheersterre verbybeweeg.

V: Wat is die VaTEST-projek?

A: Die VaTEST-projek is 'n inisiatief wat statistiese gereedskap en masjienleer gebruik om TESS se data te ontleed en eksoplaneetkandidate te valideer.

V: Wat is sluitsteenplanete?

A: Keystone-planete is eksoplanete wat help om die algehele bevolking van eksoplanete te verduidelik. Hulle speel 'n deurslaggewende rol in die verstaan ​​van verskynsels soos die radiusgaping wat in eksoplaneetverspreidings waargeneem word.

V: Wat is die kosmiese kuslyn?

A: Die kosmiese kuslyn is 'n statistiese neiging wat eksoplanete wat hul atmosfeer behou het, skei van dié wat hulle verloor het weens sterbestraling.

V: Wat is die James Webb-ruimteteleskoop (JWST)?

A: Die JWST is 'n ruimteteleskoop wat in 2021 gelanseer sal word. Dit is ontwerp om die atmosfeer van eksoplanete te bestudeer en insig in hul eienskappe en vorming te verskaf.