Skrikwekkende oudio duik weer op na Apollo 1-ramp

Die Apollo 1-ramp, wat op 27 Januarie 1967 plaasgevind het, bly een van die mees berugte tragedies in die geskiedenis van ruimteverkenning. Tydens 'n roetine-oefenoefening het 'n brand in die kajuit van die Apollo 1-ruimtekapsule uitgebreek, wat gelei het tot die dood van drie NASA-ruimtevaarders: Virgil I. 'Gus' Grissom, Edward H. White, en Roger B. Chaffee. Onlangs het oudio-opnames wat die angswekkende oomblikke wat tot die ramp gelei het weer opgeduik en nuwe lig op die tragiese gebeurtenis gewerp.

Daar is beweer dat Grissom voor die voorval kommer uitgespreek het oor die ontwerp en veiligheid van die ruimtetuig. Net voor die brand uitgebreek het, het die bemanning 'n foto geneem waarin dit lyk of hulle in gebed buig. Chaffee se stem kan op die klank gehoor word wat uitroep: “Ons het 'n vuur in die kajuit. Kom ons klim uit. Ons brand op.” Die gille van angs wat volg skets 'n lewendige prentjie van die afgryse wat hulle ervaar het.

Die brand het vermoedelik onder een van die sitplekke ontstaan, en die lugdigte en swaar verseëlde luik het dit moeilik gemaak vir die ruimtevaarders om te ontsnap. Ten spyte van hul pogings en die dapper pogings van die grondbemanning om die luike oop te maak, het digte rook en intense hitte dit onmoontlik gemaak om die bemanning betyds te red.

Hierdie verwoestende voorval het te midde van die Koue Oorlog plaasgevind, en selfs Moskou, die mededinger van die Verenigde State, het diepe hartseer oor die tragedie uitgespreek. Ongelukkig was dit nie die enigste ruimtevlugongeluk wat hierdie tyd van die jaar plaasgevind het nie. Dekades later het beide die ruimtetuig Challenger en die ruimtetuig Columbia-rampe in Januarie en Februarie plaasgevind, wat die lewens van meer dapper ruimtevaarders geëis het.

Om die ruimtevaarders te herdenk wat hul lewens in die uitvoering van hul pligte verloor het, hou NASA jaarlikse seremonies. In 2021 het die Kennedy Space Centre in Florida 'n nuwe huldeblyk aan die Apollo 1-sending in sy besoekerskompleks onthul, ter ere van die moed en opoffering van hierdie gevalle helde.

