Tienduisende bedreigde haaie en strale gevang deur kleinskaalse visserye in die Republiek van die Kongo

’n Onlangse studie wat in die joernaal Conservation Science and Practice gepubliseer is, onthul dat tienduisende bedreigde haaie en rogge elke jaar deur kleinskaalse visserye buite die Republiek van die Kongo gevang word. Die navorsers het vis wat by Songolo aan wal gebring is, ondersoek, wat die tuiste is van meer as 60% van die land se "kunsmatige" vissers, wat klein bote, klein enjins, met die hand gehaalde lyne en nette gebruik.

Oor 'n tydperk van drie jaar het die navorsers meer as 73,000 98 haaie en rogge aangeteken. Die meerderheid van hierdie individue was jeugdiges, en XNUMX% was spesies wat as kwesbaar, bedreig of krities bedreig op die IUCN Rooilys gelys is. Daarbenewens het die studie twee spesies geïdentifiseer wat voorheen vermoedelik plaaslik afwesig was in die gebied - die Afrika-wigvis en die gladrug-engelhaai.

Die studie beklemtoon die belangrikheid van kleinskaalse visserye en die impak daarvan op beide vissers se lewensbestaan ​​en biodiversiteit. Die oorheersing van jong haaie en rogge in die vangs hou 'n drievoudige bedreiging in, aangesien dit vissers negatief beïnvloed weens die kleiner grootte en laer waarde van hierdie individue. Verder verhoed die vang van jeugdiges hulle om voortplantingsouderdom te bereik en dra by tot die afname van haai- en stralebevolkings. Laastens dui die groot aantal jeugdiges daarop dat die gebied as 'n kwekery vir sommige spesies kan dien, wat dit noodsaaklik maak om hierdie habitatte teen visvangaktiwiteite te beskerm.

Die navorsers beveel aan om bewaringsmaatreëls te ontwerp wat haai- en rogbevolkings bewaar, terwyl die volhoubaarheid van vissers se lewensbestaan ​​verseker word. Hierdie maatreëls kan die regulering van hengelpraktyke insluit, die beperking van visvang vir spesifieke spesies gedurende kritieke tye, en die instelling van veranderinge aan hengeltoerusting om byvangste van nie-teikenspesies te verminder.

Die studie onderstreep die behoefte aan 'n samewerkende benadering wat vissers, navorsers en regeringsorganisasies betrek om effektiewe bestuurstrategieë te skep. Die Republiek van die Kongo het reeds sy eerste Mariene Beskermde Gebiede geïmplementeer, ondersteun deur navorsers van die Universiteit van Exeter en die Wildlife Conservation Society. Hierdie beskermde gebiede het ten doel om kritieke habitatte te beskerm en die herstel van haai- en stralebevolkings te ondersteun.

Die navorsing wat by Songolo gedoen is, verteenwoordig net 'n fraksie van die totale vangs van kleinskaalse visserye in die land. Met meer as 30% van die ambagsvloot wat op ander plekke as Songolo gebaseer is, sal die werklike aantal haaie en rogge wat gevang word waarskynlik aansienlik hoër wees as wat in die studie waargeneem is. Dit beklemtoon die dringende behoefte aan volgehoue ​​monitering en bewaringspogings om hierdie bedreigde spesies en hul habitatte te beskerm.

