Tienersterrestelsels onthul: ongewone chemie en verstommende temperature

Astrofisici van die Noordwes-Universiteit het 'n baanbrekende studie gedoen met behulp van NASA se James Webb-ruimteteleskoop (JWST) om die chemie van verafgeleë tienersterrestelsels te ontleed. Die studie, deel van die CECILIA-opname, fokus op sterrestelsels wat twee tot drie miljard jaar ná die Oerknal gevorm het. Die voorlopige bevindinge, gepubliseer in The Astrophysical Journal Letters, het 'n paar interessante resultate ontbloot.

Tydens 'n aaneenlopende waarnemingsperiode van 30 uur met behulp van die JWST, kon navorsers die dowwe emissie van 23 verafgeleë sterrestelsels vasvang, wat dan gekombineer is om 'n saamgestelde prentjie te skep wat 'n dieper en meer gedetailleerde spektrum verskaf as wat grondgebaseerde teleskope in staat was. te bereik.

Die studie het die teenwoordigheid van agt afsonderlike elemente in die tienersterrestelsels aan die lig gebring: waterstof, helium, stikstof, suurstof, silikon, swael, argon en 'n onverwagte verrassing—nikkel. Nikkel, wat swaarder as yster is, is bekend as skaars en moeilik om waar te neem, selfs in nabygeleë sterrestelsels. Die teenwoordigheid van nikkel laat vrae ontstaan ​​oor die unieke toestande en kenmerke van die sterre binne hierdie sterrestelsels.

Verdere ontleding het ook onthul dat die tienersterrestelsels verbasend warm was in vergelyking met hul ouer eweknieë. Die spektra het temperature van meer as 13,350 24,062 °C (XNUMX XNUMX °F) getoon, wat 'n hoër kenmerkende temperatuur aandui in vergelyking met volwasse sterrestelsels. Hierdie bevinding versterk verder die idee dat tienersterrestelsels aansienlik verskil het van hul ouer eweknieë.

Om die chemie en temperatuur van sterrestelsels gedurende hul vormingsjare te verstaan, bied kritiese insigte in galaktiese evolusie. Deur die "chemiese DNA" van hierdie sterrestelsels te ondersoek, kry astrofisici 'n beter begrip van hoe sterrestelsels oor miljarde jare groei en verander. Hierdie kennis werp ook lig op waarom sterrestelsels verskillende gedrag toon, soos rooi en dooie sterrestelsels teenoor dié wat steeds aktief sterre soos ons Melkweg vorm.

Die komende studies van die CECILIA-opname het ten doel om dieper in die ingewikkelde besonderhede van sterrestelselvorming en -evolusie te delf, wat 'n waardevolle hulpbron bied om ons begrip van die kosmos en sy ryk geskiedenis te bevorder.

FAQ

Wat is die CECILIA-opname?

Die CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) Survey is 'n program wat NASA se James Webb Space Telescope (JWST) gebruik om die chemie van verafgeleë sterrestelsels te bestudeer. Die doel daarvan is om die groei en evolusie van sterrestelsels oor miljarde jare beter te verstaan.

Waarom is tienersterrestelsels van belang vir wetenskaplikes?

Tienersterrestelsels het gedurende die vroeë heelal gevorm, 'n paar miljard jaar na die Oerknal. Die bestudering van hierdie sterrestelsels bied waardevolle insigte oor hoe sterrestelsels met verloop van tyd groei, verander en ontwikkel.

Wat kan die spektra van 'n sterrestelsel openbaar?

'n Sterrestelsel se spektrum, of sy "chemiese DNA," kan belangrike besonderhede oor die sterrestelsel se samestelling en evolusie openbaar. Dit kan inligting verskaf oor die elemente wat in die sterrestelsel teenwoordig is en bied insigte in sy verlede en toekomstige gedrag.

Waarom was die bevindings van nikkel in die tienersterrestelsels verbasend?

Nikkel is 'n seldsame en uitdagende element om waar te neem, selfs in nabygeleë sterrestelsels. Die teenwoordigheid daarvan in die tienersterrestelsels dui op unieke toestande binne hierdie sterrestelsels wat die waarneming van nikkel moontlik maak. Hierdie bevinding laat vrae ontstaan ​​oor die kenmerke van die sterre binne hierdie sterrestelsels.

Watter insigte bied warm temperature in tienersterrestelsels?

Die aansienlik hoër temperature wat in tienersterrestelsels waargeneem is, in vergelyking met volwasse sterrestelsels, dui daarop dat hierdie sterrestelsels verskillende eienskappe gedurende hul vormingsjare gehad het. Die temperatuur en chemie van gas in sterrestelsels is intrinsiek gekoppel, en om beide aspekte te verstaan, help om die kompleksiteite van galaktiese evolusie te ontrafel.