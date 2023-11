Tienersterrestelsels: die chemie van kosmiese adolessensie ontrafel

’n Onlangse studie wat deur astrofisici van die Noordwes-Universiteit gedoen is, met behulp van data van NASA se James Webb-ruimteteleskoop (JWST), werp lig op die chemiese samestelling van “tienersterrestelsels”. Hierdie sterrestelsels, wat ongeveer twee tot drie biljoen jaar na die Oerknal gevorm het, is onthul as buitengewoon warm en bevat onverwagte elemente soos nikkel, wat berug moeilik is om waar te neem.

Die bevindinge van hierdie studie, wat in The Astrophysical Journal Letters gepubliseer sal word, is deel van die voortgesette Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA) Survey. Onder leiding van Allison Strom van die Noordwes-Universiteit poog die navorsers om te verstaan ​​hoe sterrestelsels in die loop van die kosmiese geskiedenis ontwikkel het.

Strom vergelyk tienersterrestelsels met menslike tieners, en sê dat beide deur groeispruite gaan en gedurende hul vormingsjare verander. Deur die chemiese DNA van hierdie sterrestelsels tydens hul adolessente fase te bestudeer, kry navorsers insig in hoe hulle gegroei het en hoe hulle sal voortgaan om te ontwikkel. Die CECILIA-opname fokus op die waarneming van die spektra van verafgeleë sterrestelsels, en ondersoek die hoeveelheid lig oor verskillende golflengtes. Hierdie inligting onthul die sleutelelemente wat in sterrestelsels teenwoordig is, wat astrofisici help om vorige en toekomstige galaktiese aktiwiteite te verstaan.

Die studie wat deur Strom en haar medewerkers gedoen is, behels die gebruik van die JWST om 33 verafgeleë tienersterrestelsels vir 30 uur aaneenlopend waar te neem. Hulle het toe spektra van 23 van hierdie sterrestelsels gekombineer om 'n saamgestelde beeld te skep, wat 'n dieper en meer gedetailleerde begrip verskaf as wat enige grondgebaseerde teleskoop kan bied. Die gevolglike spektrum het 'n paar verrassings opgelewer, insluitend die teenwoordigheid van nikkel, 'n element wat moeilik is om waar te neem weens sy skaarsheid.

Verder het die studie aan die lig gebring dat tienersterrestelsels hoër temperature het in vergelyking met hul meer volwasse eweknieë. Dit dui daarop dat die sterrestelsels wesenlik verskillend was en unieke toestande ervaar het tydens hul adolessensie. Strom beklemtoon die intrinsieke verband tussen die temperatuur en chemie van sterrestelsels, wat daarop dui dat die waargenome verskille 'n manifestasie van die sterrestelsels se duidelike chemiese DNA is.

Hierdie navorsing dra by tot ons begrip van sterre-evolusie, en verskaf insig in hoe sterrestelsels groei en verander met verloop van tyd. Deur tienersterrestelsels te bestudeer, hoop wetenskaplikes om die prosesse te ontbloot wat sterrestelsels soos ons eie Melkweg vorm en vas te stel hoekom sommige "rooi en dood" lyk terwyl ander aanhou om sterre te vorm.

vrae

Wat is die CECILIA-opname?

Die CECILIA Survey is 'n program wat NASA se James Webb-ruimteteleskoop gebruik om die chemie van verafgeleë sterrestelsels te bestudeer. Deur die spektra van hierdie sterrestelsels te ontleed, kry navorsers insig in hul chemiese samestelling en hoe hulle oor tyd ontwikkel het.

Wat is die betekenis daarvan om tienersterrestelsels te bestudeer?

Tienersterrestelsels verteenwoordig 'n deurslaggewende fase in galaktiese evolusie, waar aansienlike groei en verandering plaasvind. Deur die chemiese DNA van hierdie sterrestelsels te bestudeer, kan astrofisici die prosesse wat sterrestelsels vorm beter verstaan ​​en hoe hulle van mekaar verskil.

Waarom is die teenwoordigheid van nikkel in tienersterrestelsels verbasend?

Nikkel is 'n seldsame element wat uitdagend is om waar te neem. Die teenwoordigheid daarvan in tienersterrestelsels dui op unieke toestande of kenmerke binne hierdie sterrestelsels, wat lig werp op die gedrag en prosesse van sterre binne die galaktiese omgewing.

Waarom is tienersterrestelsels warmer in vergelyking met meer volwasse sterrestelsels?

Die hoër temperature wat in tienersterrestelsels waargeneem word, verskaf bykomende bewyse van hul duidelike chemiese DNA. Die temperatuur en chemie van gas in sterrestelsels is intrinsiek gekoppel, wat die verskillende toestande en omgewings wat tydens hul adolessensie ervaar word, wys.