Absorberende sterrestelsels: Nuwe ontdekkings deur ligabsorpsie

Met behulp van die Hubble-ruimteteleskoop het sterrekundiges van die Cosmic Dawn Centre 'n baanbrekende ontdekking gemaak van 'n sterrestelsel wat slegs waargeneem kan word deur die lig wat dit absorbeer eerder as wat dit uitstraal. Hierdie sterrestelsel, wat byna 11 miljard jaar in die verlede geleë is, is deel van 'n vroeë groep wat later soos ons eie Plaaslike Groep kan lyk.

Sterrestelsels word tipies opgespoor deur die lig wat hulle uitstraal of weerkaats. As 'n sterrestelsel egter langs die siglyn na 'n meer afgeleë, helder ligbron geleë is, sal dit van daardie bron se lig absorbeer. Hierdie absorpsie vind plaas as gevolg van gas- en stofdeeltjies wat tussen die sterre in die sterrestelsel voorkom. Deur die spektrum van die agtergrondligbron te ontleed, kan sterrekundiges duidelike absorpsie-“gate” waarneem wat die teenwoordigheid van 'n voorgrondsterrestelsel openbaar.

Die geabsorbeerde lig verskaf inligting oor die fisiese eienskappe van die absorberende sterrestelsel. In hierdie geval is die helder agtergrondbron waarskynlik 'n kwasar, die kern van 'n sterrestelsel met 'n supermassiewe swart gat. Ten spyte van die uitdagings om 'n sterrestelsel waar te neem wat sy eie lig uitstraal terwyl dit voor 'n helder kwasar is, het sterrekundiges verskeie sulke absorbeerders suksesvol opgespoor.

In hul mees onlangse studie het die span gefokus op 'n besonder rooi kwasar wat erg rooi gemaak is deur 'n absorber wat amper 11 miljard jaar gelede geleë is. Hierdie absorbeerder, wat aansienlik meer lig absorbeer as ander, dui daarop dat dit 'n volwasse sterrestelsel soortgelyk aan die Melkweg is. Alhoewel hulle nie in staat was om 'n lig eweknie van die absorbeerder op te spoor nie, het die navorsers 'n ander nabygeleë sterrestelsel ontdek wat moontlik deel van die vroeë groep is.

Die waarnemings van die geabsorbeerde lig dui daarop dat die stof in die voorgrondsterrestelsel soos die stof in ons Melkweg en naburige sterrestelsels lyk. Hierdie bevinding werp lig op die samestelling en aard van sterrestelsels deur die hele kosmiese geskiedenis.

Oor die algemeen beklemtoon hierdie studie die belangrike rol van ligabsorpsie om die verborge geheime van verre sterrestelsels te ontbloot. Deur hierdie komplementêre metode te gebruik, kan sterrekundiges ons begrip van die vroeë heelal en die vorming van sterrestelselgroepe uitbrei.

Bronne:

– Bronartikel: Die meer nabygeleë sterrestelselgroep bekend as Stephan se Kwintet

- Sterrekunde en Astrofisika-joernaalpublikasie (arXiv-voordrukbediener)