Fassinerende ontdekking onthul slaapgewoontes van antieke "Speedy Dragon Claw"-dinosourus

’n Baanbrekende ontdekking deur ’n navorsingspan wat die Japanse Hokkaido-universiteit insluit, het lig gewerp op die slaapgewoontes van ’n nuut ontdekte dinosourusspesie. Die byna volledige fossielskelet van die dinosourus, genaamd Jaculinykus yaruui, wat tydens 'n gesamentlike uitgrawing met 'n Mongoolse instituut in Mongolië se Nemegt-gebied opgegrawe is, lyk soos die opgekrulde posisie wat moderne voëls inneem terwyl hulle slaap.

Die Jaculinykus yaruui dateer ongeveer 70 miljoen jaar terug na die Laat Kryt-tydperk en behoort aan die alvarezsaurid-familie, bekend vir hul voëlagtige kenmerke. Wat hierdie spesie egter onderskei, is 'n kenmerkende groot uitsteeksel naby sy tibia. Navorsers het dit as 'n unieke spesie geïdentifiseer as gevolg van hierdie onderskeidende eienskappe.

Noukeurige ondersoek van die monster het aan die lig gebring dat die Jaculinykus yaruui sy kop ingetrek en sy bene netjies gevou het, wat die postuur van moderne voëls tydens slaap weerspieël. Die navorsingspan stel voor dat hierdie slaapposisie moontlik as 'n metode van hittebewaring gedien het.

Hierdie buitengewone bevinding bied waardevolle insigte in die gedrag en evolusionêre aanpassings van antieke dinosourusse. Verder beklemtoon dit die treffende ooreenkomste tussen dinosourusse en moderne voëls, wat die potensiële verband tussen die twee groepe beklemtoon.

Vrae:

V: Hoe is die nuwe dinosourusspesie ontdek?

A: Die byna volledige fossielskelet van die dinosourus, genaamd Jaculinykus yaruui, is in Mongolië se Nemegt-gebied opgegrawe tydens 'n gesamentlike uitgrawingsprojek met 'n Mongoolse instituut.

V: Wat maak die Jaculinykus yaruui uniek?

A: Hierdie alvarezsaurid-dinosourusspesie beskik oor kenmerkende eienskappe, insluitend 'n groot uitsteeksel naby sy tibia, wat dit van ander spesies onderskei.

V: Wat was die slaaphouding van die dinosourus?

A: Die navorsingspan het ontdek dat die Jaculinykus yaruui geslaap het met sy kop in sy lyf en sy bene gevou, soortgelyk aan moderne voëls se slaapposisie. Hierdie postuur het moontlik verband gehou met hittebewaring.