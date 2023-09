Wetenskaplikes ontwikkel metode vir Cryo-EM-beelding van klein proteïenmolekules

Wetenskaplikes by UCLA het 'n oplossing ontwikkel wat krio-elektronmikroskopie (cryo-EM) toelaat om hoë kwaliteit beelde van kleiner proteïenmolekules te genereer. Cryo-EM is 'n tegniek wat die visualisering van die atoomstruktuur van biologiese molekules met hoë resolusie moontlik maak. Voorheen was cryo-EM slegs effektief vir die beeld van groot molekules, maar hierdie nuwe ontwikkeling brei sy vermoëns uit.

Die navorsers het 'n 20 nanometer kubusvormige proteïenstruktuur, 'n steier genoem, met driepootagtige uitsteeksels ontwerp om klein proteïene in plek te hou. Tydens verwerking kan die steier digitaal van die beeld verwyder word, wat lei tot 'n 3D-beeld van net die klein proteïen wat ontleed word. Hierdie vooruitgang is betekenisvol vir die studie van klein tot mediumgrootte proteïene, aangesien dit deurslaggewend is in die soeke na potensiële nuwe middels.

Die span het hul metode getoets deur cryo-EM te gebruik om die atoomstruktuur van 'n proteïen genaamd KRAS waar te neem, wat by ongeveer 25% van menslike kankers betrokke is. Hierdie waarneming kan help met die ontwikkeling van middels wat die kankerveroorsakende vermoëns van KRAS kan neutraliseer deur spesifieke plekke op die proteïen te teiken.

Hierdie navorsing maak moontlikhede oop om die atoomstrukture van kleiner proteïene te verken en teikens vir terapeutiese doeleindes te identifiseer. Cryo-EM werk deur 'n straal elektrone deur bevrore materiaalmonsters te stuur en duisende 2D-foto's van die molekules vanuit verskillende hoeke te produseer. Deur hierdie foto's te versoen, word 'n hoë-resolusie 3D-beeld van 'n enkele molekule gegenereer.

Die referaat waarin hierdie navorsing uiteengesit word, is in die Proceedings of the National Academy of Sciences gepubliseer.

Bronne:

– Proceedings of the National Academy of Sciences (2023). DOI: 10.1073/pnas.2305494120