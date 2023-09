Die Tasmaniese Tier: Wetenskaplikes herwin RNA van uitgestorwe dier

'n Span Sweedse wetenskaplikes het suksesvol RNA uit 'n 132 jaar oue Tasmaanse tier, ook bekend as die thylacine, onttrek, wat dit die eerste uitgestorwe dierefamilie maak waaruit RNA herwin is. Die thylacine, 'n gestreepte vleisetende buideldier, is in die 1930's op die eiland Tasmanië in Australië tot uitsterwing gejag.

Deur RNA te herwin, wat die inligting wat in DNS gekodeer is in proteïene vertaal, kan wetenskaplikes waardevolle insigte kry oor die geenaktiwiteit van uitgestorwe diere wat voorheen gedink is verlore was. Hierdie ontdekking open nuwe moontlikhede om die biologie van uitgestorwe spesies te bestudeer.

Anders as DNA, wat inligting kan verskaf oor die gene wat 'n spesie besit, openbaar RNA watter gene aktief gebruik word om proteïene binne selle te produseer. RNS is egter broos en breek baie vinniger af as DNA, wat dit moeilik maak om historiese monsters te red.

Die wetenskaplikes het 'n gewysigde protokol gebruik om miljoene RNA-stringe uit die vel en spiere van die thylacine-monster te onttrek, wat in 1891 gekatalogiseer is en by die Natural History Museum in Stockholm gestoor is. Terwyl sommige van die RNA tekens van skade getoon het, is die egtheid van die tilacien-RNA-volgordes bevestig deur dit met die spesie se genoom te vergelyk.

Die navorsers het RNA ontdek wat kodeer vir weefselspesifieke proteïene in die spiermonsters, soos titien en aktien, wat verantwoordelik is vir spierveselelastisiteit en sametrekking. In die velmonsters het hulle RNA gevind wat kodeer vir 'n strukturele proteïen genaamd keratien. Die RNA-profiele stem baie ooreen met dié van bestaande spesies en bied insig in spesifieke anatomiese kenmerke.

Benewens die voortgesette pogings om die thylacine moontlik te laat herleef, kan die herstel van RNA van uitgestorwe spesies ook bydra tot ons begrip van virale evolusie. Deur die teenwoordigheid van verskillende RNA-virusse op te spoor, kan ons kennis op hierdie gebied bevorder.

Die studie se bevindinge het etiese en tegnologiese vrae laat ontstaan ​​oor uitwissingsprojekte. Boonop wek die ontdekking van 'n thylacine-monster in 'n Sweedse museum nuuskierigheid oor hoe dit duisende kilometers ver van sy oorspronklike habitat in Australië beland het.

Hierdie baanbrekersnavorsing is in Genome Research gepubliseer.

Definisies:

– RNA: Ribonukleïensuur, 'n molekule wat DNS-inligting in proteïene vertaal.

– Thilacine: ’n Gestreepte vleisetende buideldier, ook bekend as die Tasmaanse tier.

– Genoom: Die volledige stel genetiese materiaal, insluitend DNS, van 'n organisme.

– De-uitwissing: Die proses om uitgestorwe spesies te laat herleef.

– Virale evolusie: Die ontwikkeling en veranderinge in virale populasies oor tyd.

